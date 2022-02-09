"Книга – лучше гаджета": в Киеве стартовала программа помощи библиотекам для детей



















Впервые в истории города Киева бюджетом на 2022 год не предусмотрено обновление книжного фонда детских библиотек. И, таким образом, более 150 тысяч маленьких читателей остались без интересных историй, без эмоций, без доброты и сочувствия, поскольку гаджет, в отличие от книги, является бесчувственной железкой.

В Киеве стартовала программа помощи библиотекам для детей - фото: Комментарии

Именно поэтому компетентные специалисты, лидеры мнений и эксперты в области книгоиздания при поддержке благотворительного фонда "Забота поколений" собрались в рамках круглого стола, чтобы разобраться, почему так произошло и к чему такая политика может привести. А также, чтобы обсудить одну из важнейших тем общества – роль книги в жизни ребенка, его воспитании, и может ли книга быть лучше гаджета.

Поддержка и финансирование библиотек со стороны государства

По словам директора Центральной библиотеки имени Т. Г. Шевченко для детей Киева Яны Биленко, библиотеки перестали быть актуальными, а стали архивными филиалами.

Согласно постановлению Кабинета Министров, публичные библиотеки должны обновлять свои фонды на 5% ежегодно. Если взять фонды детских библиотек города, это обновление должно составлять где-то на 8 млн гривен ежегодно.

"За 6 лет, которые я работаю директором, ни разу такой цифры мы не имели на обновление фондов, больше всего было 625 тысяч 4 года назад. Этого недостаточно. Что касается финансирования. К сожалению, в этом году те цифры, которые доведены до нас с объемов финансирования, предусматривают расходы пополнения фондов детских библиотек в следующем году в размере 0 гривен. Сказать, что это ситуация трагическая, это ничего не сказать ", — отмечает Яна Биленко.

По словам президента Украинской ассоциации издателей и распространителей книг, члена общественного совета при Комитете Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александра Афонина, библиотека не может попрошайничать, так как такое отношение похоже на кощунство. Специалист отмечает, что в последние годы мы не могли не увлекаться Киевской городской администрацией, когда начали ремонтировать библиотеки, создавать новые кейсы и просторы.

"Мы думали, что это дальновидная стратегическая политика, которая рассчитана на то, чтобы Киев стал читающей столицей и вдруг такая пропасть, мы будем выбираться дольше. Эти 5% уже омертвили, но в следующем году сумма должна быть минимум вдвое больше, хотя , говоря о сумме в 650 тысяч гривен, мы не говорим о 8 миллионах, которые нужны, чтобы обновить 5% имеющегося фонда библиотеки. Государство должно этим заботиться, если оно планирует свое будущее, ибо будущего без книги нет ", – говорит Александр Афонин.

На вопрос, можно ли сделать Украину библиотечной, руководитель БО "БФ "Библиотечная страна" Игорь Степурин ответил:

" Над этим вопросом мы работаем очень давно, не хватает, во-первых, кадров, потому что их нет, нет нормальных зарплат. Не хватает желания местных властей что-то сделать с библиотеками. Когда мы говорим, что надо реформировать, отремонтировать, это касается и новых книг, говорят нам, а зачем нам это, зачем нам библиотеки?"

Важность книги для ребенка и почему она лучше гаджета

Писательница, детский психолог, руководительница Лаборатории детского чтения "БараБука" НЦ "Малая академия наук Украины Татьяна Стус обратила внимание на школьную программу чтения по литературе, старые издания, которыми в основном оснащены библиотеки:

"Школьная программа по литературе и старые издания, которыми все библиотеки с головой обеспечены, – это те старые шаблоны, о которых мы можем говорить как об истории чего-то... Почему так необходимо читать современные издания, ведь это современные смыслы, актуальные для ребенка , которые делают мир ребенка синхронным тому миру, в котором он живет, а не читать "Кайдашеву семью", чтобы понять, какие отношения в семье".

По словам писательницы, очень много говорят результаты Пизы, что читающие дети на 1,5-2 года опережают по развитию и умению работать с важной информацией в школе, то есть осмысленно читая, мы даем возможность ребенку и физиологически правильно развиваться.

Александр Афонин добавляет, что многое зависит от того момента, когда ребенок начинает иметь отношение к книге. Чем раньше он начинает контакт с книгой, даже когда он только научился ходить и тянуться к книге, то эта книга должна быть дома. Родители должны разговаривать с ребенком вместе с книгой, читать.

Татьяна Стус указала на важность чтения книги именно в традиционном виде:



"Сейчас есть столько новых изданий, которые показывают очень красивые новинки и технически, отличный уровень полиграфии, игровые элементы и т.д. И это также вопрос, почему детям все-таки не стоит давать ридеры, потому что развитие ребенка с книгой – это сочетание тактильного с его осознанием и пониманием прочитанного. Читая не просто посты в соцсетях, мы знаем все о проблемах клипового мышления у ребенка, мы даем ему возможность физиологически правильно развиваться", — подчеркнула писательница.

Учитывая существующие проблемы, Благотворительный фонд "Забота поколений" анонсировал акцию "Книга – лучше гаджета". В рамках этой акции планируется собрать для детских библиотек Киева, а их 53 единицы в каждом районе нашей столицы, 1 миллион гривен, а это всего 50 копеек с каждого жителя города.

"Не оставайтесь равнодушными! В 2014 году мы помогли сохранить армию и надеемся, что в 2022 году все мы поможем сохранить культуру, все мы поможем сохранить будущее наших детей и все мы поможем сохранить любовь детей к книге", — отметил президент Благотворительного фонда " Забота поколений", владелец медиагруппы "Комментарии" Виктор Гольдский.

Ранее на портале "Комментарии" — ТОП-10 книг о бизнесе : литература для предпринимателей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!