"Книга – лучше гаджета": в Киеве стартовала программа помощи библиотекам для детей

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Елизавета Черных
Впервые в истории города Киева бюджетом на 2022 год не предусмотрено обновление книжного фонда детских библиотек. И, таким образом, более 150 тысяч маленьких читателей остались без интересных историй, без эмоций, без доброты и сочувствия, поскольку гаджет, в отличие от книги, является бесчувственной железкой.
В Киеве стартовала программа помощи библиотекам для детей - фото: Комментарии
Именно поэтому компетентные специалисты, лидеры мнений и эксперты в области книгоиздания при поддержке благотворительного фонда "Забота поколений" собрались в рамках круглого стола, чтобы разобраться, почему так произошло и к чему такая политика может привести. А также, чтобы обсудить одну из важнейших тем общества – роль книги в жизни ребенка, его воспитании, и может ли книга быть лучше гаджета.
По словам директора Центральной библиотеки имени Т. Г. Шевченко для детей Киева Яны Биленко, библиотеки перестали быть актуальными, а стали архивными филиалами.
Согласно постановлению Кабинета Министров, публичные библиотеки должны обновлять свои фонды на 5% ежегодно. Если взять фонды детских библиотек города, это обновление должно составлять где-то на 8 млн гривен ежегодно.
По словам президента Украинской ассоциации издателей и распространителей книг, члена общественного совета при Комитете Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александра Афонина, библиотека не может попрошайничать, так как такое отношение похоже на кощунство. Специалист отмечает, что в последние годы мы не могли не увлекаться Киевской городской администрацией, когда начали ремонтировать библиотеки, создавать новые кейсы и просторы.
На вопрос, можно ли сделать Украину библиотечной, руководитель БО "БФ "Библиотечная страна" Игорь Степурин ответил:
Писательница, детский психолог, руководительница Лаборатории детского чтения "БараБука" НЦ "Малая академия наук Украины Татьяна Стус обратила внимание на школьную программу чтения по литературе, старые издания, которыми в основном оснащены библиотеки:
По словам писательницы, очень много говорят результаты Пизы, что читающие дети на 1,5-2 года опережают по развитию и умению работать с важной информацией в школе, то есть осмысленно читая, мы даем возможность ребенку и физиологически правильно развиваться.
Александр Афонин добавляет, что многое зависит от того момента, когда ребенок начинает иметь отношение к книге. Чем раньше он начинает контакт с книгой, даже когда он только научился ходить и тянуться к книге, то эта книга должна быть дома. Родители должны разговаривать с ребенком вместе с книгой, читать.
Татьяна Стус указала на важность чтения книги именно в традиционном виде:
Учитывая существующие проблемы, Благотворительный фонд "Забота поколений" анонсировал акцию "Книга – лучше гаджета". В рамках этой акции планируется собрать для детских библиотек Киева, а их 53 единицы в каждом районе нашей столицы, 1 миллион гривен, а это всего 50 копеек с каждого жителя города.
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