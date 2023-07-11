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КНДР угрожает США "шокирующими последствиями": что произошло

Сестра Ким Чен Ина угрожает США "шокирующими последствиями" за разведку с помощью самолетов

сегодня, 08:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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Сестра лидера Северной Кореи Ким Йо Чжон угрожает США "шокирующими последствиями", если Вашингтон не прекратит проводить разведку над их территорией с помощью самолетов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Guardian".

КНДР угрожает США "шокирующими последствиями": что произошло

Сестра лидера Северной Кореи Ким Йо Чжон. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, якобы в КНДР обеспокоены из-за того, что американский самолет-разведчик несколько раз входил в восточную экономическую зону КНДР.


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Ким Йо Чжон не стала раскрывать подробности, но заявила, что, если Вашингтон не прекратит провокаций, то может произойти "шокирующий инцидент".

В США оперативно отреагировали на такие угрозы Пхеньяна, отметив, что вместо того, чтобы искать пути для новой эскалации, КНДР не мешало бы "заняться серьезной дипломатией".

В то же время в Южной Корее не подтверждают слова КНДР и не видят подтверждения того, что самолет США входил в экономическую зону КНДР.

Стоит отметить, что угрозы КНДР уже стали обыденностью. В частности, в адрес США со стороны Пхеньяна звучат постоянные грозы и предупреждения, но в большинстве случаев за этими угрозами нет никаких конкретных шагов. 

Читайте также на портале "Комментарии" — диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын записал видеообращение в поддержку российского режима и указал, что он будет "крепко держаться за руки" с Владимиром Путиным для сотрудничества обеих стран.

Также издание "Комментарии" сообщало – правительства Японии и Южной Кореи требуют от руководства Северной Кореи отказаться от намерений по запуску разведывательного спутника. При этом они ссылаются на запрет ООН на ракетные испытания.




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Источник: https://www.theguardian.com/world/2023/jul/11/north-korea-threatens-shocking-consequences-after-claims-of-us-spy-plane-incursion
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