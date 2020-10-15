kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 15.10.2020

BTC/USD

11369.06

ETH/USD

376.87

LTC/USD

49.93

НБУ 15.10.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.50

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Ключи - в сторону: немецкие авиатехники отказались обслуживать самолет Лукашенко
commentss НОВОСТИ Все новости

Ключи - в сторону: немецкие авиатехники отказались обслуживать самолет Лукашенко

Вместо того, чтобы чинить президентский борт, сотрудники Lufthansa Technik осудили политику президента Беларуси

сегодня, 11:22
Автор:

Елена Волкова

Сотрудники компании Lufthansa Technik устроили бунт, отказавшись обслуживать самолет президента Беларуси Александра Лукашенко. Boeing 737, которым летает самопровозглашённый лидер государства, прибыл в ФРГ на техобслуживание. Однако авиатехники отложили гаечные ключи в сторону и записали обращение, передает Telegram канал NEXTA.

Ключи - в сторону: немецкие авиатехники отказались обслуживать самолет Лукашенко

"Это самолет того же Лукашенко, который отдал приказ стрелять из боевого оружия в демонстрантов в Беларуси. Мы, профсоюзные активисты компании Lufthansa Technik, не забываем нашу давнюю традицию международной солидарности и стоим плечом к плечу с белорусскими рабочими", — сообщили в профсоюзе компании LufthansaTechnik.

Там также выдвинули ряд требований к белорусскому правительству.

"Мы требуем отставки Лукашенко и настоящих демократических выборов! Мы требуем освобождения всех политических заключенных и немедленного восстановления на работе тех коллег, которые потеряли работу! Мы требуем, чтобы все сотрудники могли свободно объединяться в независимые профсоюзы!" — сказано там.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отменил намеченный на октябрь визит в Беларусь. В то же время Министерство иностранных дел Украины признало Александра Лукашенко нелегитимным президентом Беларуси. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, как будут дальше развиваться отношения между странами и какие риски это несет для Украины.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ