Ключи - в сторону: немецкие авиатехники отказались обслуживать самолет Лукашенко

Сотрудники компании Lufthansa Technik устроили бунт, отказавшись обслуживать самолет президента Беларуси Александра Лукашенко. Boeing 737, которым летает самопровозглашённый лидер государства, прибыл в ФРГ на техобслуживание. Однако авиатехники отложили гаечные ключи в сторону и записали обращение, передает Telegram канал NEXTA.

"Это самолет того же Лукашенко, который отдал приказ стрелять из боевого оружия в демонстрантов в Беларуси. Мы, профсоюзные активисты компании Lufthansa Technik, не забываем нашу давнюю традицию международной солидарности и стоим плечом к плечу с белорусскими рабочими", — сообщили в профсоюзе компании LufthansaTechnik.

Там также выдвинули ряд требований к белорусскому правительству.

"Мы требуем отставки Лукашенко и настоящих демократических выборов! Мы требуем освобождения всех политических заключенных и немедленного восстановления на работе тех коллег, которые потеряли работу! Мы требуем, чтобы все сотрудники могли свободно объединяться в независимые профсоюзы!" — сказано там.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отменил намеченный на октябрь визит в Беларусь. В то же время Министерство иностранных дел Украины признало Александра Лукашенко нелегитимным президентом Беларуси. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, как будут дальше развиваться отношения между странами и какие риски это несет для Украины.





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