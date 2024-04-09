Ключевые шаги Украины к ЕС: эксперт назвал необходимые реформы

В Украине, на пути к интеграции в Европейский Союз, вопрос борьбы с отмыванием средств приобретает все большую актуальность. Адвокат Василий Костюк, освещая этот вопрос в социальных сетях, обратил внимание на сложность и масштаб стоящих перед страной вызовов.

Требования ЕС к борьбе с отмыванием денег в Украине

По его словам, Украина сталкивается с рядом системных проблем, включая налоговые махинации, контрабанду и деятельность так называемых конвертационных центров.

"Вступление Украины в ЕС ставит перед страной ряд вызовов в этой сфере. У ЕС есть жесткие правила и стандарты по борьбе с отмыванием средств, которые Украина должна внедрить в свое законодательство и практику. Борьба с отмыванием средств – это не только требование ЕС, но важный шаг для развития Украины. Это поможет защитить экономику и финансовую систему, усилить борьбу с организованной преступностью и повысить безопасность и добродетель в стране", — говорится в публикации Костюка.

Среди наиболее распространенных схем, негативно влияющих на экономику Украины, Василий Костюк выделяет махинации с налогом на добавленную стоимость (НДС). Эти схемы, часто включающие фиктивные транзакции и создание подставных компаний, ежегодно ведут к потере миллиардов гривен из государственного бюджета. Фальсификация объемов продаж, занижение стоимости товаров и услуг, а также манипуляции с декларированием экспорта лишь некоторые из методов, используемых для незаконного получения возмещения НДС.

"Деятельность таких схем стимулируют теневую экономику, ведь предприятиям становится выгоднее работать неофициально во избежание уплаты налогов. Данный подход лежит в основе любых схем" — заключает Василий Костюк.