Ключевые шаги Украины к ЕС: эксперт назвал необходимые реформы

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Черновалова Кристина
В Украине, на пути к интеграции в Европейский Союз, вопрос борьбы с отмыванием средств приобретает все большую актуальность. Адвокат Василий Костюк, освещая этот вопрос в социальных сетях, обратил внимание на сложность и масштаб стоящих перед страной вызовов.
Требования ЕС к борьбе с отмыванием денег в Украине
По его словам, Украина сталкивается с рядом системных проблем, включая налоговые махинации, контрабанду и деятельность так называемых конвертационных центров.
Среди наиболее распространенных схем, негативно влияющих на экономику Украины, Василий Костюк выделяет махинации с налогом на добавленную стоимость (НДС). Эти схемы, часто включающие фиктивные транзакции и создание подставных компаний, ежегодно ведут к потере миллиардов гривен из государственного бюджета. Фальсификация объемов продаж, занижение стоимости товаров и услуг, а также манипуляции с декларированием экспорта лишь некоторые из методов, используемых для незаконного получения возмещения НДС.
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