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Кличко раскритиковал шутки "95 Квартала" в свой адрес

Мэр Киева заявил, что много шуток студии "Квартал 95" были ниже плинтуса

сегодня, 09:16
Автор:

Елизавета Черных

Украинский политик и столичный городской глава Виталий Кличко заявил, что не является поклонником студии "Квартал 95", а кроме того, шутки юмористов в его адрес казались мэру Киева неприятными. Об этом он рассказал в интервью изданию "Украинская правда". 

Кличко раскритиковал шутки "95 Квартала" в свой адрес

Виталий Кличко - фото из открытых источников

"Я не сторонник "95 квартала", много шуток были ниже плинтуса. Откровенно хочу сказать, мне было неприятно слышать эти шутки", – сказал мэр Киева. 

Со слов столичного главы, он лично заявлял об этом юмористу "95 Квартала", шоумену Евгению Кошевому. Мэр вспомнил историю со дня рождения, на котором присутствовали оба брата Кличко и Кошевой, который тогда "развлекал публику": 

"Говорю ему (Кошевому — ред): "ну ты шутишь, примеряешь мой пояс". После этого он начал говорить: "Кличко меня поймали вдвоем и хотели побить", – рассказал столичный градоначальник. 

В ответ на это Кличко отметил, что как профессиональный боксер, будет драться исключительно за денежную сумму, которая "даже у этих ребят (юмористов студии "Квартал 95" — ред.) не найдется". 

Напомним, что после того, как спецслужбы проверили отдельных представителей ближайшего окружения городского председателя Киева Виталия Кличко, пришла очередь и самого политика. Вернее, его дома (не квартиры — ред.), где сотрудники правоохранительных ведомств были замечены 18 мая. Отметим, что и в Государственной фискальной службе, и в СБУ отрицают тезис насчет связи мэра Киева и обысков в многоэтажке, где расположены апартаменты Кличко. Однако сам политик уверяет, что приходили именно "по его душу". Портал "Комментарии" обратился за экспертным мнением, чтобы разобраться в этой ситуации. 



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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2021/05/20/7294148/
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