Кличко раскритиковал шутки "95 Квартала" в свой адрес

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Елизавета Черных
Украинский политик и столичный городской глава Виталий Кличко заявил, что не является поклонником студии "Квартал 95", а кроме того, шутки юмористов в его адрес казались мэру Киева неприятными. Об этом он рассказал в интервью изданию "Украинская правда".
Виталий Кличко - фото из открытых источников
Со слов столичного главы, он лично заявлял об этом юмористу "95 Квартала", шоумену Евгению Кошевому. Мэр вспомнил историю со дня рождения, на котором присутствовали оба брата Кличко и Кошевой, который тогда "развлекал публику":
"Говорю ему (Кошевому — ред): "ну ты шутишь, примеряешь мой пояс". После этого он начал говорить: "Кличко меня поймали вдвоем и хотели побить", – рассказал столичный градоначальник.
В ответ на это Кличко отметил, что как профессиональный боксер, будет драться исключительно за денежную сумму, которая "даже у этих ребят (юмористов студии "Квартал 95" — ред.) не найдется".
Напомним, что после того, как спецслужбы проверили отдельных представителей ближайшего окружения городского председателя Киева Виталия Кличко, пришла очередь и самого политика. Вернее, его дома (не квартиры — ред.), где сотрудники правоохранительных ведомств были замечены 18 мая. Отметим, что и в Государственной фискальной службе, и в СБУ отрицают тезис насчет связи мэра Киева и обысков в многоэтажке, где расположены апартаменты Кличко. Однако сам политик уверяет, что приходили именно "по его душу". Портал "Комментарии" обратился за экспертным мнением, чтобы разобраться в этой ситуации.
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