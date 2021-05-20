Кличко раскритиковал шутки "95 Квартала" в свой адрес

Украинский политик и столичный городской глава Виталий Кличко заявил, что не является поклонником студии "Квартал 95", а кроме того, шутки юмористов в его адрес казались мэру Киева неприятными. Об этом он рассказал в интервью изданию "Украинская правда".

Виталий Кличко - фото из открытых источников

"Я не сторонник "95 квартала", много шуток были ниже плинтуса. Откровенно хочу сказать, мне было неприятно слышать эти шутки", – сказал мэр Киева.

Со слов столичного главы, он лично заявлял об этом юмористу "95 Квартала", шоумену Евгению Кошевому. Мэр вспомнил историю со дня рождения, на котором присутствовали оба брата Кличко и Кошевой, который тогда "развлекал публику":

"Говорю ему (Кошевому — ред): "ну ты шутишь, примеряешь мой пояс". После этого он начал говорить: "Кличко меня поймали вдвоем и хотели побить", – рассказал столичный градоначальник.

В ответ на это Кличко отметил, что как профессиональный боксер, будет драться исключительно за денежную сумму, которая "даже у этих ребят (юмористов студии "Квартал 95" — ред.) не найдется".

Напомним, что после того, как спецслужбы проверили отдельных представителей ближайшего окружения городского председателя Киева Виталия Кличко, пришла очередь и самого политика. Вернее, его дома (не квартиры — ред.), где сотрудники правоохранительных ведомств были замечены 18 мая. Отметим, что и в Государственной фискальной службе, и в СБУ отрицают тезис насчет связи мэра Киева и обысков в многоэтажке, где расположены апартаменты Кличко. Однако сам политик уверяет, что приходили именно "по его душу". Портал "Комментарии" обратился за экспертным мнением, чтобы разобраться в этой ситуации.





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