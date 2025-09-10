logo

Главная Новости Общество события Кличко проиграл и не доказал нарушения своей репутации
commentss НОВОСТИ Все новости

Кличко проиграл и не доказал нарушения своей репутации

Суд отказал мэру Киева Виталию Кличко в иске против депутата Киевсовета Андрея Витренко, критиковавшего его работу

10 сентября 2025, 21:04
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Мэр Киева Виталий Кличко потерпел поражение в суде по делу против депутата Киевсовета Андрея Витренко, где требовал защиты чести, достоинства и деловой репутации.

Кличко проиграл и не доказал нарушения своей репутации

Кличко проиграл в деле

По словам Витренко, городской голова пытался преподнести его публичную критику как "личное оскорбление". Депутат подчеркнул, что его замечания касались многолетней работы мэра — в частности, отсутствия метро на Троещину и Виноградарь, проблем с коррупцией и нехватки системных изменений городских властей.

При рассмотрении дела адвокаты Кличко требовали от Витренко более 370 тысяч гривен компенсации расходов на правовую помощь, а также 36 тысяч гривен расходов на экспертизу. Сам депутат расценил это как попытку давления и желание вынудить его отказаться от критики.

Суд отказал Кличко в удовлетворении иска, и, по словам Витренко, попытка запугать его и ограничить право на публичную критику потерпела неудачу.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Эксчельник департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк вышел из СИЗО под залог в размере 9 миллионов гривен. Об этом сообщила представитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк, уточнив, что средства были внесены 9 сентября по договоренности с его защитой.
Витюк получил подозрение от НАБУ и САП по делу о незаконном обогащении. Следствие выясняет обстоятельства приобретения семьей квартиры, которую, по версии антикоррупционных органов, купили по значительно заниженной цене. В самой СБУ, комментируя подозрение, назвали ее "местой" за задержание в конце июля нескольких работников НАБУ, которых спецслужба обвинила в коррупции.



Источник: https://t.me/Vitrenko_AO/1227
Новости

