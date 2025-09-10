Кличко проиграл и не доказал нарушения своей репутации

Рубрики
Ткачова Марія
Мэр Киева Виталий Кличко потерпел поражение в суде по делу против депутата Киевсовета Андрея Витренко, где требовал защиты чести, достоинства и деловой репутации.
Кличко проиграл в деле
По словам Витренко, городской голова пытался преподнести его публичную критику как "личное оскорбление". Депутат подчеркнул, что его замечания касались многолетней работы мэра — в частности, отсутствия метро на Троещину и Виноградарь, проблем с коррупцией и нехватки системных изменений городских властей.
При рассмотрении дела адвокаты Кличко требовали от Витренко более 370 тысяч гривен компенсации расходов на правовую помощь, а также 36 тысяч гривен расходов на экспертизу. Сам депутат расценил это как попытку давления и желание вынудить его отказаться от критики.
Суд отказал Кличко в удовлетворении иска, и, по словам Витренко, попытка запугать его и ограничить право на публичную критику потерпела неудачу.