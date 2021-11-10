Кличко охарактеризовал президентов Украины: что он думает о политиках

Виталий Кличко, фото Facebook

В программе "В гостях у Гордона" Виталий Кличко рассказал, что общего у бокса и у политики и охарактеризовал всех президентов Украины.

Мэр Киева привел цитату "Бокс — один из самых жестких видов спорта, но больше всего похож на жизнь". Действительно, он говорит, что в жизни бывают очень жесткие удары, которые приходится принимать. Часто нужна концентрация сил воли и духа, чтобы вставать и идти дальше. Также Кличко говорит, что самое главное в боксе — это знать цель не позволять себя эмоционально расшатывать. По его словам, в жизни больше раундов, чем в профессиональном боксе.

Относительно бывших президентов политик выразился неоднозначно. Леонида Кравчука считает мудрым. Виталий Кличко говорит, что без него не было бы Украины, он источник очень многих ключевых решений для страны в свое время.



Леонида Кучму Кличко назвал хитрым, ведь нужно было мягко лавировать, чтобы не принимать ни ту, ни другую сторону. Тогда важно было не попасть в цепкие руки России, сохранять движение на Запад.

С Виктором Ющенко были ассоциации о голодоморе и его знаменитой фразе "Ці руки нічого не крали". Много лет назад Кличко сказал, что раз те руки не воровали, значит "ці руки нікого не били". Говорит, Ющенко тогда обиделся. У людей было ключевое ожидание после Оранжевой революции, что запустят реформы, но их не запустили по разным причинам.



О Викторе Януковиче у Кличко много воспоминаний. Мэр вспомнил, как тот вскочил во время одного из круглых столов и побежал к нему с кулаками. Тогда Виталий Кличко сказал президенту кое-что нелицеприятное и утвердительно подчеркнул, что демонстранты Революции Достоинства не будут расходиться. Янукович схватился и уже приближался к Кличку.

"Я думал тогда: Президента бить нельзя, а защищаться тоже нужно. Как в боксе можно защищаться? Встал в боевую стойку, он (Янукович, увидев это) уже остановился и подумал: "Черт его знает, что на уме у этого боксера", — рассказывает Кличко, и добавляет: "Я никогда никого не бил за пределами ринга и надеюсь что этого не произойдет ".

Политик назвал Януковича "хозяином" и подчеркнул, что у него были неприемлемые методы управления.

О Порошенко мэр столицы отзывается хорошо, говорит, что судить политиков по их действиям. Петр Алексеевич очень много сделал во времена своего президентства. Относительно того, жадный ли Порошенко, Кличко сказал, что он экономный и заулыбался.

Хороший ли президент у нас сейчас, Кличко говорит, что по окончанию президентства люди дадут ему оценку. Мэр Киева добавил, что несколько раз пытался встретиться с ним по поводу решения вопросов на уровне столицы и страны.

Виталий Кличко говорит, что самая большая ошибка любого политика — это "Я знаю лучше, не надо меня учить". Ведь президентам следует прислушиваться к мэрам городов, которые знают свой город и его проблемы.



Мы писали, что Виталий Кличко рассказал о своих детских мечтах.





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