Кличко и АГУ критикуют законопроект 5655 – СМИ

Критика законопроекта 5655 о градостроительной реформе со стороны представителей органов местного самоуправления может быть связана с нежеланием брать на себя ответственность за контроль над незаконными застройками и уничтожать коррупционные схемы в строительстве. Об этом идет речь в материале СМИ.

Градостроительная реформа в Украине (фото из открытых источников)

Законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании сферы градостроительной деятельности" рассматривают в Верховной раде с осени прошлого года, напоминает издание. Одним из направлений реформирования стало расширение полномочий местного самоуправления в части контроля незаконной застройки. "Вместо добровольного мониторинга самовольных строек, который и сейчас прописан в законе (но без соответствующих механизмов контроля), местные власти будут в обязательном порядке обязаны осуществлять такой мониторинг. Кроме самочинных строений, постоянно под наблюдением должны находиться объекты с высоким уровнем риска, а также те, в отношении которых поступают жалобы от физических и юридических лиц", — говорится в документе.

"Если коротко, это не позволит больше закрывать глаза на коррупционные схемы со строительством без документов, на ненадлежащих участках, с превышением этажности и т.п. – и с последующим вводом таких зданий в эксплуатацию в режиме "словно ничего не произошло", – добавляет издание.

У местных советов появится новый инструмент противодействия незаконной застройке: если объект отвечает формальным прозрачным и исчерпывающим критериям самовольного строительства, его можно будет сносить предписанием местных органов власти – без решения суда.

Это еще один инструмент для уменьшения коррупционных рисков. Ведь часто именно из-за долгих судебных проволочек застройщики могли годами "петлять" от сноса – и в результате договоренностей вводили в эксплуатацию объекты, которые изначально не отвечали критериям законности.

Впрочем, подобные изменения не понравились представителям местного самоуправления. В течение нескольких последних недель Ассоциация городов Украины, возглавляемая Киевским городским головой Виталием Кличко, последовательно критикует законопроект 5655. Меры считают , что мониторинг, к которому их обязывает документ, недостаточен для реального контроля за незаконным строительством и сведется только к "наблюдению" . Кличко отдельно опубликовал соответствующее заявление на своем телеграмм-канале.

По мнению мэров, законопроект "создает условия для монопольного централизованного допуска строителей на рынок, а зашедшим будет позволено создать частный орган контроля градостроительной деятельности без влияния государства или местного самоуправления". Кроме того, мэры считают, что в документе нет инструментов общественного контроля за застройкой.

Впрочем, по мнению авторов материала, эти аргументы выглядят несколько привлеченными и пытающимися защитить нынешний "статус кво" и монополию местных властей на "последнее слово" на строительном рынке. "По словам авторов законопроекта, механизмы, предусмотренные в законопроекте, позволяют осуществлять мониторинг застроек в упрощенном автоматическом режиме на основе прозрачных критериев. Конечно, городским чиновникам хочется самостоятельно определять, какая застройка сегодня более "незаконна", а на которую можно "закрыть глаза". Если же в системе будут зафиксированы все действия, в том числе подписи и согласования на явно незаконное строительство (без надлежащих документов или в ненадлежащем участке) – такой чиновник получит реальное наказание. И этого тоже никто не хочет", – говорится в статье.

"Что касается упреков об отсутствии общественного контроля, то и здесь в законопроекте есть четкий ответ: такой механизм предусмотрен, а кроме традиционных общественных слушаний по комплексным планам, генеральным планам и детальным планам территорий, будет предусмотрен также доступный для общественности публичный модуль аналитики с данными о градостроительную документацию и застройку", – добавляют авторы.

"Похоже, что городские головы открыто выступают именно против прозрачности. В случае принятия законопроекта 5655 в этом виде, им придется продемонстрировать больше гибкости при новых условиях, и не факт, что все справятся с этим", — резюмирует издание.

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