logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Китаю посоветовали вернуть "исторические" земли РФ на Дальнем Востоке
commentss НОВОСТИ Все новости

Китаю посоветовали вернуть "исторические" земли РФ на Дальнем Востоке

Президент Тайваня намекнкул, что Китай мог бы выставить территориальные претензии РФ

сегодня, 16:27
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Тайваня Лай Циндэ предложил Китаю отобрать у России "исторические" земли на Дальнем Востоке. По его словам, Россия находится в слабом положении. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Китаю посоветовали вернуть "исторические" земли РФ на Дальнем Востоке

Президент Тайваня Лай Чинте. Фото: Getty Imagеs

Лай Циндэ отметил, если претензии Китая на Тайвань касаются территориальной целостности, он также должен вернуть земли, переданные России последней китайской династией в 19-м веке.

"Китай также должен требовать от России своих "исторических" земель на Дальнем Востоке. Почему бы не вернуть оккупированные Россией земли, подписанные по Айгунскому договору? Россия сейчас находится в самом слабом положении", — сказал Лай Циндэ.

Циндэ отметил, что Китай этого не делает, но продолжает угрожать аннексией Тайваня. Это связано с тем, что Пекин хочет аннексировать Тайвань не ради территориальной целостности.

"Намерение Китая напасть и аннексировать Тайвань не связано с тем, что говорит или делает какой-то один человек или политическая партия на Тайване. Китай хочет аннексировать Тайвань не ради территориальной целостности", — сказал Лай.

Стоит отметить, отношения между Тайванем и Китаем сложны и напряжены, сосредоточены вокруг вопроса суверенитета. Китай считает Тайвань своей провинцией и стремится к его объединению с материковым Китаем, используя как дипломатическое, так и военное давление. Тайвань, со своей стороны, фактически функционирует как независимое государство с собственным правительством, экономикой и армией, хотя официально не провозглашает независимость во избежание эскалации конфликта с Китаем.

Китай активно работает над изоляцией Тайваня на международной арене, запрещая участвовать во многих международных организациях и событиях. Между тем, Тайвань имеет поддержку со стороны нескольких стран, в том числе США, которые поставляют острову оружие для обеспечения его обороны.

В последнее время напряжение между Тайванем и Китаем усилилось, в частности из-за военных учений и полетов китайских самолетов вблизи тайваньских границ.

Читайте также на портале "Комментарии" - китайские банки массово прекращают операции с РФ: в чем причина.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/if-china-wants-taiwan-it-should-also-take-back-land-russia-president-says-2024-09-02/
Теги:

Новости

Все новости