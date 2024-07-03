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Китайские банки резко сменили отношение к РФ: что произошло

Китайские банки уходят с Московской биржи после нового пакета американских санкций

3 июля 2024, 10:44
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Кравцев Сергей
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Крупные игроки биржевых торгов китайским юанем – китайские банки, которые продолжают работать с Россией, — покидают Московскую биржу, попавшую под санкции США. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Moscow Times" со ссылкой на биржевую статистику.

Китайские банки резко сменили отношение к РФ: что произошло

Китайские банки. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, за последние две недели на торгах китайской валютой было зафиксировано заметное сокращение среднего размера сделки: по сравнению с маем этот показатель снизился на 14%, до 1,89 млн рублей – самого низкого уровня с февраля 2023 года.

Одновременно резко вырос оборот внебиржевого рынка юаня: в июне там было заключено сделок на 1,98 трлн рублей — на 27% больше, чем в мае. При этом внутридневные обороты трижды били рекорды, превышая планку 200 млрд рублей в день.

Авторы материала пишет, это означает, что потоки юаней, которые льются в Россию за проданную в Китай нефть, уходят с биржевого рынка на внебиржевой вслед за долларом и евро, торги которыми были остановлены 13 июня.

Участники рынка из Китая – главные поставщики юаньовой ликвидности – несут риски попадания под вторичные санкции США, поскольку Мосбиржа внесена в SDN-список американского Минфина с запретом на любые операции, поясняет аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

В ЦБ уже готовятся к сценарию, когда биржевые торги юанем придется остановить так же, как это произошло с долларом и евро. Скорее всего, китайские банки постепенно будут сворачивать операции с Московской биржей и Национальным клиринговым центром, который также попал под санкции, рассказывал Bloomberg близкий к Центробанку источник.

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Источник: https://www.moscowtimes.ru/2024/07/02/kitaiskie-banki-pobezhali-smoskovskoi-birzhi-posle-amerikanskih-sanktsii-a135635
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