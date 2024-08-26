Китай высказался в защиту России: призвал "прекратить неправильные действия"

В Пекине призвали США "прекратить неправильные действия" после того, как китайские компании включили в перечень санкций, направленных против цепей поставок, питающих Россию, и взорвать ее экономику в условиях военного времени. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Китай и Россия. Фото: из открытых источников

В Китае "решительно выступили" против санкций и будут "принимать необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний", отметили в воскресном заявлении Министерства торговли КНР.

Авторы материала напомнили, что в пятницу Министерство финансов США опубликовало список новых попавших под санкции субъектов, в который вошли россияне и компании, зарегистрированные в Гонконге и Китае. В заявлении министерства подчеркнули, что санкции будут направлены на предоставляющих продукты и услуги, которые позволяют РФ поддерживать военные действия против Украины и уклоняться от санкций.

"Ранее в этом году президент Китая Си Цзиньпин предупредил главного американского дипломата, что США не должны нацеливаться на Китай или выступать против него. Тогда госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что азиатская страна является основным поставщиком России военных станков и соединений, используемых в боеприпасах и ракетном топливе", — подчеркнули в издании.

Также новые санкции США направлены против судов, перевозящих сжиженный природный газ, связанных с Россией, среди которых танкеры, которые, как считается, загружались на проекте "Арктик СПГ-2", против которого в Америке уже ввели санкции.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Китай ограничивает прямые экономические операции с Россией, защищая свои ключевые интересы, поскольку европейский рынок для него значительно важнее. В то же время Китай рассматривает Россию как источник сырья, заявил в эфире Freedom председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.



