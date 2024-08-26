Китай высказался в защиту России: призвал "прекратить неправильные действия"

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Кравцев Сергей
В Пекине призвали США "прекратить неправильные действия" после того, как китайские компании включили в перечень санкций, направленных против цепей поставок, питающих Россию, и взорвать ее экономику в условиях военного времени. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".
Китай и Россия. Фото: из открытых источников
В Китае "решительно выступили" против санкций и будут "принимать необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний", отметили в воскресном заявлении Министерства торговли КНР.
Авторы материала напомнили, что в пятницу Министерство финансов США опубликовало список новых попавших под санкции субъектов, в который вошли россияне и компании, зарегистрированные в Гонконге и Китае. В заявлении министерства подчеркнули, что санкции будут направлены на предоставляющих продукты и услуги, которые позволяют РФ поддерживать военные действия против Украины и уклоняться от санкций.
Также новые санкции США направлены против судов, перевозящих сжиженный природный газ, связанных с Россией, среди которых танкеры, которые, как считается, загружались на проекте "Арктик СПГ-2", против которого в Америке уже ввели санкции.
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Также издание "Комментарии" сообщало – Китай ограничивает прямые экономические операции с Россией, защищая свои ключевые интересы, поскольку европейский рынок для него значительно важнее. В то же время Китай рассматривает Россию как источник сырья, заявил в эфире Freedom председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.
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