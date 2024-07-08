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Китай сделал свой выбор в войне РФ против Украины: какое решение теперь готовит НАТО

По информации WSJ, поддержка Китаем войны России в Украине ставит Пекин в список угроз НАТО

8 июля 2024, 07:04
Автор:
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Кравцев Сергей
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Когда лидеры НАТО встретятся в Вашингтоне во вторник, на повестке дня будут доминировать Украина, Россия и европейские военные расходы. Но есть еще один очень важный вопрос, который еще пять лет назад не был так актуальнее, как сейчас. Речь об угрозе со стороны Китая, который уже не скрывает своей поддержки России в войне против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal".

Китай сделал свой выбор в войне РФ против Украины: какое решение теперь готовит НАТО

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Отмечается, что сегодня Пекин занимает все большую роль на повестке дня 32 членов Организации Североатлантического договора и их близких союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Китай помогает России вести войну против Украины. Правительства стран НАТО обвинили Китай в причастности к шпионажу, кибератакам и кампаниям по дезинформации на своих границах. И Китай использовал свои экономические силы, чтобы наказать европейские страны, которые поддерживают Тайвань. НАТО в своем коммюнике саммита планирует раскритиковать Китай за поддержку вторжения России в Украину, заявили дипломаты альянса", — говорится в публикации.

Издание напоминает слова премьер-министра Японии Фумио Кисиды перед голосованием в Палате представителей США по утверждению 61 миллиарда долларов на военную поддержку Киева. Тот подчеркнул, что "сегодняшняя Украина может быть Восточной Азией завтра", и призвал США продолжать работать как в Украине, так и в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Одним из немногих пунктов согласия между президентом Байденом и его соперником на ноябрьских выборах Дональдом Трампом является то, что Китай представляет серьезную безопасность и экономическую угрозу для США и их союзников", — резюмирует СМИ.

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