Китай присоединился к РФ в учениях "Восток-2022": может ли возникнуть новая угроза

Более 2000 китайских военнослужащих присоединились к России в учениях "Восток-2022", которые стартовали на этой неделе Дальневосточном военном округе Сибири, а также в акваториях и прибрежных зонах Японского и Охотского морей. Маневры стали первым случаем, когда Китай направил силы из трех видов своих вооруженных сил (подразделения армии, флота и авиации) для участия в одном российском обучении (в котором принимает участие и ряд других стран). Что стоит за подобным шагом КНР? Какие риски это несет – и кому? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Военные учения "Восток-2022". Фото: из открытых источников

Пекин хочет сохранить видимую поддержку российского режима и при этом избежать более широкого конфликта с Западом

Ассоциированный аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, эксперт по Восточной Азии Алексей Живора обращает внимание, что нынешний китайский контингент на "Восток-2022" на самом деле меньше, чем участвовал в этих учениях в 2018 году – 2000 против 3500 военных. То же, что участвуют все роды войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК), говорит, по мнению эксперта, о желании отвлечь внимание от вышеприведенного факта.

"По идее, так Пекин хочет сохранить видимую поддержку российского режима и при этом избежать более широкого конфликта с Западом, – поясняет Алексей Живора. – Учитывая значительно уменьшенные масштабы мероприятия в целом по сравнению с 2018 годом, говорить о каких-то далеко идущих целях КНР (например, прислать заявление о намерениях Японии) здесь не стоит. Пекин может интересовать обмен опытом ведения военных действий с использованием советской и российской техники, которая до сих пор составляет весомую долю вооружения НОАК".

В общем же, такие учения как "Запад" и "Восток" – это в первую очередь о поддержке Россией мифа о второй армии мира, считает аналитик.

"Для Кремля это особенно важно в то время, когда этот миф по кирпичикам ценой своих жизней разбирают ВСУ, – подчеркивает Алексей Живора. – Запланировав "Восток-2022" именно сейчас, когда обычно проходят подобные учения, Москва стремится убедить внешний мир в своей стабильности. В такой ситуации Пекин может только подыгрывать и, кажется, не собирается особо напрягаться даже в такой ограниченной роли".

Не стоит ожидать от этих учений чего-то провокационного или экстраординарного

Эксперт Украинского института политики Никита Трачук находит участие Китая в этих учениях скорее символическим.

"Две тысячи человек на эти учения, учитывая гигантскую армию КНР (более двух миллионов действующих военных) – это именно символическое количество, как по мне. Отмечу также, что бОльшей новостью были бы именно совместные российско-китайские учения. А так в этих манёврах принимают участие с десяток других стран, включая, кстати, Индию, латиноамериканские государства и даже Алжира. Своего рода, "сборная солянка". Так что не думаю, что это знак какой-то особой поддержки РФ Китаем. Скорее – знак того, что Китай больше против Запада, чем за Россию", – размышляет эксперт.

По его мнению, косвенно это подтверждается участием в учениях Индии и российских сателлитов типа Беларуси или Сирии.

"Я также напомню, что впереди у КНР – важный съезд КПК, и в контексте этого Си Цзиньпин обязан демонстрировать внешнюю военную активность. Проще говоря – проявлять силу и позицию. Думаю, в том числе и это стоит за решением принять участие в российских учениях, – отмечает Никита Трачук. – Вряд ли это несет какие-то особые риски. Не стоит ожидать от этих учений чего-то провокационного или экстраординарного. Слишком большой и пестрый список участников практически исключает возможность серьезных инцидентов".

Тем не менее, акцентирует эксперт, для нас это важный фактор, что Пекин в том или ином виде, хоть и придерживается своих доктрин "стратегического сдерживания" и "вечного нейтралитета", но всё же дрейфует в сторону Москвы в контексте её антизападной политики.

"Для нас очень важна борьба за Китай, это задача для наших дипломатов. Да, Китай вряд ли будет "за" нас. Однако нам важно, чтобы он был точно не "против". Так что нейтральная КНР, пусть не поддерживающая нас, но и не помогающая явно противнику – видится мне основной целью нашей дипломатии на китайском направлении. Где пока можем говорить лишь об ограниченном успехе", – резюмирует Никита Трачук.

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