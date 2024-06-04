Китай необычным способом готовится к новым атакам на США: подробности

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Кравцев Сергей
Новый киберкомандующий вооруженными силами США и руководитель главного электронного шпионского агентства страны, генерал Тимоти Хо озабочен из-за необычной китайской угрозы, которая направлена не на похищение военных тайн или каких-либо данных, а на то, чтобы пристроиться к гражданской инфраструктуре для, вероятно, ожидания мгновения, чтобы решить хаос. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal".
США и Китай. Фото: из открытых источников
В США считают, что хакерская сеть Китая под названием Volt Typhoon намерена "предварительно подготовить места в сетях критической инфраструктуры для будущих атак".
Также американские чиновники опасаются, что в случае конфликта вокруг Тайваня Китай, например, может использовать свой скрытый доступ для осуществления разрушительных кибератак на главные объекты инфраструктуры в Америке или странах-союзниках — от водоснабжения и электросетей до транспортных услуг.
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