Китай необычным способом готовится к новым атакам на США: подробности

Новый киберкомандующий вооруженными силами США и руководитель главного электронного шпионского агентства страны, генерал Тимоти Хо озабочен из-за необычной китайской угрозы, которая направлена не на похищение военных тайн или каких-либо данных, а на то, чтобы пристроиться к гражданской инфраструктуре для, вероятно, ожидания мгновения, чтобы решить хаос. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal".

США и Китай. Фото: из открытых источников

"Мы считаем это очень уникальным и отличным от других, а также вызывающим беспокойство. И беспокойство вызывает как то, что является мишенью, так и то, как это делается", — подчеркнул Тимоти Хо.

В США считают, что хакерская сеть Китая под названием Volt Typhoon намерена "предварительно подготовить места в сетях критической инфраструктуры для будущих атак".

"Мы не видим другого применения. Мы видим попытки действовать скрыто в сети, которая является критически важной инфраструктурой, не имеющей разведывательной ценности, и именно поэтому это вызывает беспокойство. Одной из причин, почему мы считаем, что это предварительная подготовка, является то, что не применяются инструменты и не изымаются данные", — подчеркнул Хо.

Также американские чиновники опасаются, что в случае конфликта вокруг Тайваня Китай, например, может использовать свой скрытый доступ для осуществления разрушительных кибератак на главные объекты инфраструктуры в Америке или странах-союзниках — от водоснабжения и электросетей до транспортных услуг.

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