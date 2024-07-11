Кислица шокировал признанием: Кремль запугал дипломатов в ООН

Даже после варварского ракетного удара по Охматдету некоторые дипломаты тайком выражали соболезнования Украине. Так поступали, чтобы не слышали представители России. Об этом заявил постпред Украины при ООН Сергей Кислица.

Сергей Кислица. Фото: из открытых источников

"Коллеги подходили ко мне и выражали соболезнования – это с одной стороны, а, с другой стороны, они годами являются свидетелями подобных военных преступлений, потому что многие мои коллеги не первый день в бизнесе, как говорится, они же десятилетиями как и я в принципе уже не менее двух десятилетий занимаются организацией Объединенных Наций. Мы же присутствовали на десятках, если не сотнях заседаний, где речь шла о преступлениях в Сирии. И не зря я упоминал об этом. как россияне бомбили в Алеппо детский госпиталь, кстати, о преступлениях в Судане, о преступлениях в Йемене", – отметил дипломат.

При этом он добавил, что он где-то даже понимает своих коллег, вынужденных сидеть и говорить об убитых своих согражданах и очень часто они убиты из-за того, что тянется преступный след Российской Федерации, которая не может им предложить ни новейшие технологии, ни формы управления. ни ноухау, ни деньги.

"Единственное, что может предложить Россия – это смерть и разрушение, если не напрямую, то из-за своих наемников, которые приходят ко многим правительствам или диктатурам и говорят: вот вам прейскурант, хотите мы вам здесь мятеж или что-нибудь другое сделаем", – заметил Кислица.

Он подчеркнул, что Россия несет смерть, и это знают абсолютно все. Другой вопрос, что не каждый посол способен стать против России, которая сегодня кичится тем, что является страной-бензоколонкой, а еще тем, что в 91-м году захватить незаконным способом место Советского Союза в Совбезе ООН.

Читайте на портале "Комментарии" — Сергей Кислица уверен, что выступления российского дипломата Василия Небензи в Совете Безопасности ООН могут стать ключевыми доказательствами в будущих судах. Несмотря на многочисленные обвинения России против Украины и Норвегии, он уверен, что правда будет обнаружена благодаря современным разведданным технологиям.

Кислица отмечает, что если слушать доводы российских дипломатов, то можно увидеть, как они часто противоречат друг другу. Именно такие выступления могут использоваться в качестве доказательств в международных судах.



