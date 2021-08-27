logo
Русский Українська

BTC/USD

48244.55

ETH/USD

3241.36

LTC/USD

174.48

USD/UAH

27.10

EUR/UAH

31.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Кирилл Сазонов: есть только один способ украинцам рассчитывать на солидную пенсию
commentss НОВОСТИ Все новости

Кирилл Сазонов: есть только один способ украинцам рассчитывать на солидную пенсию

Повышение пенсионного возраста может спасти ситуацию

сегодня, 18:55
Автор:

Кравцев Сергей

Повышение пенсионного возраста – единственный на сегодняшний день способ существенно поднять пенсии в Украине. Ни второго, ни третьего просто не дано и быть не может. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет у себя известный украинский политолог Кирилл Сазонов, комментируя слова министра финансов Украины Сергея Марченко в интервью "Интерфакс-Украина" о том, что на солидную пенсию при нынешней ситуации украинцам рассчитывать не стоит.

Кирилл Сазонов: есть только один способ украинцам рассчитывать на солидную пенсию

Деньги Фото из открытых источников

По словам Кирилла Сазонова, можно, конечно, долго возмущаться словами министра Марченко и делать круглые глаза, но "демографический кризис" – это не просто словосочетание, это реальность, которая у нас уже не первый год. Если на одного работающего в Украине приходится один пенсионер, то никак солидной пенсия быть не может. Она будет маленькая.

Кирилл Сазонов считает, что не спасёт ситуацию рост налогов и даже борьба с тенью. Это всё приведёт к тому, что часть людей, которые получали за свою работу деньги будет сидеть без работы, потому что не справится с административным давлением, а другая часть просто соберет чемоданы и отправиться за границу. От этого краски жизни только потускнеют. Самое интересное, что ситуация не зависит от того, кто сегодня на Банковой, кто в кресле премьера или мэра того или иного города. Всё упирается в демографию и способов решить сложившуюся проблему нет, потому как завтра бум рождаемости не случится. 

Политолог подчеркивает, есть единственный быстрый способ добиться роста пенсии – это повышение пенсионного возраста, когда математически изменится соотношение тех, кто платит в Пенсионный фонд и тех, кто получает. Правда и здесь есть минус – скоро пенсионный возраст в Украине может стать выше средней продолжительности жизни. 

Сазонов считает, что решить проблему можно, воспользовавшись идеей президента Зеленского о том, чтобы возвратить в Украину заробитчан, но это возможно только, если у нас будут зарплаты уровня Польши и Германии и бизнесу будет работать комфортнее, чем в Европе. 

Читайте также на портале "Комментарии" — пенсия в Украине вырастет в два раза: в правительстве нашли решение.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/kirilo.sazonov/posts/4273483919405667
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ