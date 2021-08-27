Кирилл Сазонов: есть только один способ украинцам рассчитывать на солидную пенсию

Повышение пенсионного возраста – единственный на сегодняшний день способ существенно поднять пенсии в Украине. Ни второго, ни третьего просто не дано и быть не может. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет у себя известный украинский политолог Кирилл Сазонов, комментируя слова министра финансов Украины Сергея Марченко в интервью "Интерфакс-Украина" о том, что на солидную пенсию при нынешней ситуации украинцам рассчитывать не стоит.

Деньги Фото из открытых источников

По словам Кирилла Сазонова, можно, конечно, долго возмущаться словами министра Марченко и делать круглые глаза, но "демографический кризис" – это не просто словосочетание, это реальность, которая у нас уже не первый год. Если на одного работающего в Украине приходится один пенсионер, то никак солидной пенсия быть не может. Она будет маленькая.

Кирилл Сазонов считает, что не спасёт ситуацию рост налогов и даже борьба с тенью. Это всё приведёт к тому, что часть людей, которые получали за свою работу деньги будет сидеть без работы, потому что не справится с административным давлением, а другая часть просто соберет чемоданы и отправиться за границу. От этого краски жизни только потускнеют. Самое интересное, что ситуация не зависит от того, кто сегодня на Банковой, кто в кресле премьера или мэра того или иного города. Всё упирается в демографию и способов решить сложившуюся проблему нет, потому как завтра бум рождаемости не случится.

Политолог подчеркивает, есть единственный быстрый способ добиться роста пенсии – это повышение пенсионного возраста, когда математически изменится соотношение тех, кто платит в Пенсионный фонд и тех, кто получает. Правда и здесь есть минус – скоро пенсионный возраст в Украине может стать выше средней продолжительности жизни.

Сазонов считает, что решить проблему можно, воспользовавшись идеей президента Зеленского о том, чтобы возвратить в Украину заробитчан, но это возможно только, если у нас будут зарплаты уровня Польши и Германии и бизнесу будет работать комфортнее, чем в Европе.

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