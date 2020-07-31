Кипр ужесточает карантин: туристам грозит 300 евро штрафа

На Кипре правительство приняло решение усилить карантинные меры. С сегодняшнего дня, 31 июля, в стране ввели обязательное ношение масок в закрытых помещениях. В случае нарушения меры людей будут штрафовать на 300 евро. Об этом сообщает Cyprus Mail.



В целом, новые меры касаются обязательного ношения масок в помещениях, таких как торговые центры, банки, супермаркеты, больницы и церкви. Кроме того, в районе Лимассола ввели ограничения на собрания из-за недавней вспышки COVID-19. Так, запрещено собираться в группы более десяти человек, а максимальное количество посетителей в ресторанах, кафе и барах было сокращено до 75 в помещении и 150 - на открытом воздухе.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что учебный год в Украине начнется вовремя, 1 сентября, "в соответствии с особенностями эпидемиологической ситуации в конкретном регионе или отдельной административно-территориальной единице". С какими проблемами могут столкнуться учебные заведения и как сделать учебный процесс в новых условиях максимально эффективным и безопасным - на эти и многие другие вопросы ответили в нашем эксклюзиве эксперты.



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