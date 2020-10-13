Кипр приостанавливает программу выдачи гражданств в обмен на инвестиции: причины

Кипр заявил, что приостанавливает программу выдачи гражданств в обмен инвестиций. Такое заявление появилось после сообщений о злоупотреблениях системой, которая дает богатым паспорт и возможность пользоваться безвизовым режимом на всей территории ЕС. Об этом пишет Reuters.



Критика программы достигла апогея после того, как телеканал "Аль – Джазира" тайно заснял чиновника, депутата и юриста, которые якобы пытались помочь мнимому китайскому инвестору с судимостью получить паспорт гражданина Кипра. Отметим, что человек с судимостью не может получить кипрское гражданство.

Несколько новостных агентств за последние два года неоднократно писали о схеме, благодаря которой тысячи иностранных инвесторов обходили трудные процедуры получения гражданства.

Спикер парламента Кипра Димитрис Силлурис, который попал на видео, уже заявил, что откажется от своих обязанностей с 19 октября, до завершения расследования. Он является вторым по рангу государственным чиновником Кипра после президента Никоса Анастасиадиса.

Программа будет остановлена с 1 ноября 2020 года, сообщили в правительстве Кипра.

Напомним, получить гражданство Кипра можно, если инвестировать в страну не менее 2 млн евро. Эту процедуру давно критиковали во многих странах мира, называя ее непрозрачной и такой, которая несет риски для отмывания денег. Процедура пользуется особой популярностью среди украинцев и россиян, а в последнее время инвесторами все чаще становились граждане Китая и Камбоджи.

Ранее "Комментарии" писали, что на Кипре правительство приняло решение усилить карантинные меры.

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