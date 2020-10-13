Кипр приостанавливает программу выдачи гражданств в обмен на инвестиции: причины

Язык
BTC/USD
11370.70
ETH/USD
379.30
LTC/USD
49.58
USD/UAH
28.45
EUR/UAH
33.56
RUB/UAH
0.37
Татьяна Веремеева
Кипр заявил, что приостанавливает программу выдачи
гражданств в обмен инвестиций. Такое
заявление появилось после сообщений о злоупотреблениях системой, которая дает
богатым паспорт и возможность пользоваться безвизовым режимом на всей
территории ЕС. Об этом пишет Reuters.
Критика программы достигла апогея после того, как
телеканал "Аль – Джазира" тайно заснял чиновника, депутата и юриста, которые якобы
пытались помочь мнимому китайскому инвестору с судимостью получить паспорт
гражданина Кипра. Отметим, что человек с судимостью не может получить кипрское
гражданство.
Несколько новостных агентств за последние два года неоднократно
писали о схеме, благодаря которой тысячи иностранных инвесторов обходили
трудные процедуры получения гражданства.
Спикер парламента Кипра Димитрис Силлурис, который попал
на видео, уже заявил, что откажется от своих обязанностей с 19 октября, до
завершения расследования. Он является вторым по рангу государственным
чиновником Кипра после президента Никоса Анастасиадиса.
Программа будет остановлена с 1 ноября 2020 года,
сообщили в правительстве Кипра.
Напомним, получить гражданство Кипра можно, если
инвестировать в страну не менее 2 млн евро. Эту процедуру давно критиковали во
многих странах мира, называя ее непрозрачной и такой, которая несет риски для
отмывания денег. Процедура пользуется особой популярностью среди украинцев и
россиян, а в последнее время инвесторами все чаще становились граждане Китая и
Камбоджи.
Ранее "Комментарии" писали, что на Кипре правительство
приняло решение усилить
карантинные меры.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости