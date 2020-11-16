Ким Чен Ын впервые за долгое время появился на публике

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын возглавил заседание Политбюро Трудовой партии. Это стало его первым публичным появлением — ранее от глаз сограждан его скрывали 26 дней.

В воскресение Ким Чен Ын провел расширенное заседание Политбюро на котором обсуждались вопросы, связанные с эпидемией коронавируса, а так же задачи для партийной, военной и экономической сфер по дальнейшему усилению чрезвычайного противоэпидемического фронта.

Корейские информагентства уточняют, что Ким Чен Ын не появлялся на людях с 21 октября. Последним его выходом в свет было посещение кладбища в Пхёнан-Намдо, где он почтил память погибших солдат, участвовавших в Корейской войне 1950-53 годов.

Власти КНДР регулярно сообщают о том, что в стране нет случаев коронавирусного заболевания, однако повышенную готовность не отменяли с начала текущего года.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее Ким Чен Ын сказал северокорейцам, что он превентивно мобилизует свою сильнейшую военную мощь в случае угрозы, но добавил, что он не целится ни в какую страну в частности. Лидер страны сказал, что Северная Корея будет продолжать создавать "самооборону сдерживания", и извинился за уровень жизни в стране, а также за пандемию коронавируса.

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