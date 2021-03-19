Киевскую область закроют на жесткий карантин

После введение локдауна в Киеве на жесткий карантин уйдет Киевская область. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире "Право на владу".

Карантин (фото из открытых источников)

По его словам, ситуация с коронавирусом там ухудшилась.

"Сейчас сделано так, что закрывают именно регионы. В Киеве сейчас плохо. Франковская область, Закарпатье, Житомирщина, Винниччина — закрыты. Но, например, на Днепропетровщине или на Харьковщине есть свободные места. 30% занятости коек, зачем закрывать там регион? Именно поэтому идем сейчас закрытием именно регионов", — сказал Тимошенко.

Он добавил, что закрываются регионы, поскольку местная власть "лучше видит", что происходит на их территории.

Напомним, власти Киева приняли решение усилить карантин в столице с 20 марта по 9 апреля включительно из-за ситуации с коронавирусом, так как в городе наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко на брифинге 18 марта. Таким образом, жесткие ограничения в Киеве начнут действовать с 00:00 20 марта (в ночь с пятницы на субботу). По словам мэра Киева, в столице за минувшие сутки было зафиксировано более 1000 инфицированных коронавирусом граждан. За 24 часа попали в больницы почти 200 человек. Более того, на сегодняшний день заполняемость коек в больницах города более 70%. "Ситуация распространения вируса, без преувеличения, угрожающая", — заявил Кличко. В связи с этим в Киеве вводятся жесткие ограничения. Рассказываем, что именно будет работать, а что закроют в столице с 20 марта.

Как ранее сообщали "Комментарии", Денис Шмыгаль заявил, что в Украине может не понадобиться введение локдауна на общенациональном уровне, но для этого необходимо сейчас ограничить социальные контакты среди населения.

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