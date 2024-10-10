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Киевские таможенники обнаружили в посылке в США редкий зуб кашалота: детали

Таможенники обнаружили в посылке зуб кашалота, находящийся под защитой Вашингтонской Конвенции CITES

сегодня, 13:21
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Черновалова Кристина

Необычный "пассажир" застрял на украинской таможне. Киевские таможенники предотвратили попытку незаконного вывоза зуба кашалота из Украины в Соединенные Штаты, изъяв его из почтового отправления. Оказалось, что этот зуб – не просто сувенир, а настоящий музейный экспонат, имеющий значение для науки и культуры.

Киевские таможенники обнаружили в посылке в США редкий зуб кашалота: детали

Украинские таможенники не допустили вывоз уникального зуба кашалота

По данным экспертов Национального научно-естественного музея, этот зуб кашалота – настоящий, и его происхождение может достигать времен деятельности Одесской китобойной флотилии. Зуб украшен уникальным рисунком: изображением военного корабля в Севастопольской бухте, что делает его еще более ценным и значимым.

Киевские таможенники обнаружили в посылке в США редкий зуб кашалота: детали - фото 2

Следует отметить, что по правилам Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры (CITES), для экспорта любой части животных требуются специальные разрешения. Однако при осмотре посылки выяснилось, что таких документов не было.

“Конвенцией CITES, в частности, предусмотрено, что для экспорта любого животного или растения, живого или мертвого, и любой легко узнаваемой части или производного от нее, необходимо предварительно получить разрешительные документы, выдаваемые административными органами Украины по вопросу выполнения требований Конвенции . На момент осуществления таможенного контроля такие документы в таможню не предоставлялись и в международной почтовой отправке отсутствовали”, — говорится в сообщении таможенников.

Киевские таможенники обнаружили в посылке в США редкий зуб кашалота: детали - фото 3

Пока эксперты предлагают передать этот уникальный зуб в Музейный фонд Украины, чтобы он мог стать частью научных исследований и образовательных программ.                                                                 



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Источник: https://customs.gov.ua/news/zagalne-20/post/mitniki-viiavili-v-posiltsi-zub-kashalota-shcho-znakhoditsia-pid-zakhistom-vashingtonskoyi-konventsiyi-cites-1800
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