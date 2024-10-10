Киевские таможенники обнаружили в посылке в США редкий зуб кашалота: детали

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Черновалова Кристина
Необычный "пассажир" застрял на украинской таможне. Киевские таможенники предотвратили попытку незаконного вывоза зуба кашалота из Украины в Соединенные Штаты, изъяв его из почтового отправления. Оказалось, что этот зуб – не просто сувенир, а настоящий музейный экспонат, имеющий значение для науки и культуры.
Украинские таможенники не допустили вывоз уникального зуба кашалота
По данным экспертов Национального научно-естественного музея, этот зуб кашалота – настоящий, и его происхождение может достигать времен деятельности Одесской китобойной флотилии. Зуб украшен уникальным рисунком: изображением военного корабля в Севастопольской бухте, что делает его еще более ценным и значимым.
Следует отметить, что по правилам Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры (CITES), для экспорта любой части животных требуются специальные разрешения. Однако при осмотре посылки выяснилось, что таких документов не было.
Пока эксперты предлагают передать этот уникальный зуб в Музейный фонд Украины, чтобы он мог стать частью научных исследований и образовательных программ.
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