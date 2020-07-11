Киевские школьники резко высказались о Крыме и оскорбили татар: подробности скандала (ВИДЕО)

В Киеве проведения внешнего независимого тестирования по истории закончилось громким скандалом: школьники записали видео, где оскорбляли крымских татар и заявляли о "российском Крыме". Спустя время юные киевляне извинились за такие выпады, сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа РефатЧубаров в Facebook.

Как оказалось, бурную реакцию абитуриентов вызвало задание №25, связанное с историческими фигурами. Скандал, разразившийся из-за оскорблений школьников, закончился извинениями. В частности, обращение к коренному народу Украины – крымским татарам, опубликовало в Facebook руководство школы "героев видео".

"Сделаем все возможное, чтобы не допустить повторения подобной ситуации. Уверяем, что позиция коллектива школы, как и всего нашего государства, является неизменной: Крым - это Украина", - говорится в сообщении 90-й школы.

По словам Чубарова, трое из участников скандального видео также разместили свои персональные публичные извинения.

В итоге, в Меджлисе крымскотатарского народа призывали всех сограждан, которые почувствовали себя оскорбленными после грязных высказываний, принять официальные извинения, решив об исчерпании инцидента. Кроме того, Меджлис пригласил "отличившихся" выпускников в офис на встречу, где они лично от правозащитника и лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева получат книги по истории Крыма и крымскотатарского народа.

Отметим, что видео было удалено, но уже успело разлететься по Сети.

Напомним, в Крыму прошли задержания татар, появилась реакция МИД.

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