Хотят выдать за террористов: в МИД отреагировали на задержания в Крыму

Во временно аннексированном Крыму сегодня, 7 июля, проходят обыски в семьях крымских татар. Известно о шестерых задержанных. Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова на своей странице в Facebook.

Так, с 4:00 в четырех районах полуострова с обысками пришли в семьи крымских татар. Уже шестерых человек задержали. По словам Джапаровой, вероятно всех их ждет "знаменитая" ст. 205.5 УК РФ – террористическая деятельность.

"Сейчас задержанные содержатся в отделении ФСБ в Симферополе", - добавили в МИД.

Отмечается, что уже 67 крымских татар задержаны по ст. 205.5 УК РФ вместе с новыми фигурантами.

Видео с места событий опубликовала организация "Крымская солидарность". Так, на кадрах можно увидеть, как Сейрана Хайретдинова увозят после обыска в селе Белокаменка, Бахчисарайский район.

Напомним, Евросоюз принял окончательное решение относительно "крымских санкций" против России.

Как сообщалось ранее, евродепутаты от Франции отправились в аннексированный Крым: Украина направила ноту протеста. Представитель Украины при ЕС призывает жестко осудить незаконный визит европарламентских депутатов в оккупированный Крым.

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