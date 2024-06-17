Киевская политехника может повторить судьбу авиационного института



















В Национальном техническом университете Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" продолжаются выборы ректора. Второй тур намечен на завтра, 18 июня. На кресло претендуют два кандидата, одного из которых называют "ставленником власти", в частности, Минобразования. Что еще известно о кандидатах и как проходит избирательный процесс, рассказываем в материале.

Киевская политехника

Первый тур выборов прошел 12 июня. По его итогам ко второму вышли два проректора КПИ: Анатолий Мельниченко и Алексей Жученко. О последнем известно, что он всю профессиональную жизнь работает в КПИ: был сначала лицеистом, потом студентом политехники, ассистентом, доцентом, заведующим кафедрой и так дошел до проректора по научно-педагогической работе. Жученко – доктор технических наук, профессор.

Анатолий Мельниченко называет себя "специалистом по управлению в сфере высшего образования" и имеет научную степень кандидата философских наук. В КПИ он в свое время являлся преподавателем кафедры философии. Сейчас в основном сосредоточен на сотрудничестве с МОНом.

Мельниченко, в частности, член Комиссии по отбору кандидатов на соискание государственных стипендий Минобразования, был экспертом по отбору конкурсных проектов на проведение научных исследований по формированию государственной политики в сфере развития мира, до 2019 года был членом научно-методической подкомиссии "Академическая добродетель" МОН Украины . Говорят, что Мельниченко якобы "ставленник" от Минобразования и еще несколько депутатов от "Слуги народа". Речь идет, в частности, о председателе образовательного комитета ВР Сергее Бабаке и члене этого комитета Романе Грищуке. Эта же политическая команда вместе с заместителем Лесного Михаилом Винницким организовывала в прошлом году процесс ликвидации Национального авиационного университета — с целью замены в нем менеджмента. Наконец, высшее учебное заведение с этой "кадровой" целью даже лишили статуса национального.

В итоге возглавила бывший НАУ депутат от "Слуги народа" в киевском горсовете Ксения Семенова, которая не скрывает влияние, в частности, депутата Грищука на деятельность авиационного института. С тех пор НАУ превратился в площадку для образовательных экспериментов МОН. В ЗВО планируют лишить коллектив права выбора ректора, передав эти полномочия сформированной из внешних представителей членам нового Наблюдательного совета.

Сама Семенова стала первой руководительницей высшего учебного заведения при условии отсутствия у нее научной степени. И это тоже " эксперимент МОН ". Еще один состоит в том, что "авиационный институт будут регистрировать как государственное некоммерческое предприятие, а не как бюджетное учреждение". Хотя это может угрожать университету банкротством.

Схожие новации часто вызывают полное непонимание и осуждение со стороны научно-образовательного сообщества. Ведь сейчас НАУ уже больше года как находится в процессе ликвидации, сотрудники ЗВО увольняются, а финансовые дела института находятся фактически в кризисном состоянии. Учитывая тот факт, что Мельниченко принадлежит так называемому "экспериментально-реформаторскому лагерю" МОН и, якобы, лоббируется теми же политиками, что и в свое время кандидатура Семеновой, в КПИ можно тоже прогнозировать то ли "экспериментальные оптимизации", то ли "реорганизации" ". Тем более что заместитель министра образования Михаил Винницкий (отвечает за сокращение ЗВО) публично критиковал ректоров за их "амбиции" по сохранению украинских университетов.



