Киев ждет вооружение: почему союзники так долго думали – какая дискуссия ждет нас через 2-3 месяца

Сегодня, 28 апреля, немецкий Бундестаг поддержал поставку тяжелого вооружения Украине, а Палата представителей США планирует голосовать за законопроект о ленд-лизе для нашей страны. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" эти шаги и вообще смену позиций Запада после широкомасштабного вторжения России в Украину.

Танки. Фото из открытых источников

Изменения в поставках вооружения должны дать возможность ВСУ перейти от оборонительной операции к наступательным операциям

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко напоминает, что 26 апреля на военной базе Рамштайн в Германии состоялась уникальная на текущей момент встреча 40 министров обороны стран НАТО и союзников.

"И тогда американский министр обороны Остин сделал принципиальное стратегическое заявление. Он подчеркнул, что, если до этого момента страны-союзники, которые участвовали в помощи Украине вооружением и техникой, делали это с таким расчетом, чтобы наша страна устояла и успешно вела оборонительные действия. Но учитывая, как ведет себя РФ (не останавливается, несмотря на потери, множит военные преступления), какую угрозу она представляет не только для Украины, но и для европейских держав, для всего мира, было принято решение о переходе к новой задаче. Для Украины и союзников она заключается в том, чтобы в ходе этой войны ослабить РФ до такого уровня, чтобы она в ближайшее время даже не помышляла об актах агрессии", – подчеркивает Игорь Романенко.

По его словам, чтобы это произошло, необходимо сделать качественный, эффективный скачок (именно скачок, потому что в медленном режиме это чревато в условиях того, что происходит у нас на востоке и на юге) к переходу от поставок вооружения прошлого столетия (советского и старого натовского) к современному (в первую очередь стран НАТО) вооружению 21 столетия.

К таким, по словам генерала, относятся:

– современные артиллерийские системы (немецкие, американские), более мощные (снаряды 155-мм), более дальнобойные (до 70 км) и высокоточные. По всем параметрам превосходящие действующие российские;

– снаряды и ракеты для систем залпового огня, которые могут корректироваться, наводиться, нацеливаться беспилотными летательными комплексами;

– ударные беспилотники, более мощные, чем отлично себя зарекомендовавший Bayraktar TB2;

– дроны-камикадзе Switchblade-300, Switchblade-600 и модификации;

– ракетное оружие "берег-корабль", "земля-земля";

– системы залпового огня, которые использую различные ракеты с дальностью от 30 до 300 км;

– морские беспилотные платформы, важные в борьбе на Черном море, чтобы свести до минимума угрозу оттуда;

– системы противовоздушной обороны, зенитно-ракетные комплексы хотя бы ближней и средней дальности с элементами противоракетной обороны (даже старыми советскими средствами ПВО мы научились сбивать российские крылатые ракеты, а вот баллистические сбивать имеющимися средствами проблематично);

– авиация (если нам не могут поставлять непосредственно самолеты, пусть делается акцент на поставки запчастей, которые помогают восстановить наши воздушные силы).

"Все эти изменения в поставках вооружения должны дать возможность нашим ВСУ перейти от оборонительной операции по уничтожению живой силы, техники, вооружения противника – к наступательным операциям по очищению нашей земли от захватчиков", – резюмирует Игорь Романенко.

Спустя 2-3 месяца политические элиты и евроатлантические цивилизации окажутся перед непростым выбором

Народный депутат Украины VI и VII созывов, глава Центра исследования политических ценностей, историк Александр (Олесь) Доний отмечает, что он еще полтора месяца назад для калифорнийской газеты написал статью под названием "Украине – оружие!". И тема эта всё еще остается сверхактуальной. В том числе из-за не достаточной активности коллективного Запада.

"Напомню, что на первом этапе готовящегося и уже происходящего широкомасштабного вторжения РФ в Украину западные державы фактически сдали нашу страну. Они вывели свои посольства из Киева, давая таким образом в каком-то роде согласие на его оккупацию. На втором этапе, когда Украина доказала, что готова биться, оказывать героические сопротивление российской агрессии, нам начали передавать стрелковое оружие, где наиболее мощными образцами стали "Джавелины" и "Стигеры", предназначенные для поражения целей на близком расстоянии. А некоторые державы типа Германии – ограничились лишь поставками амуниции типа касок. И лишь после того, как достоянием общественности стали зверства, которые россияне творили в Буче и многих других городах, произошел перелом", – подчеркивает эксперт.

По его словам, мир увидел весь ужас российского фашизма – и произошел ментальный слом в тех же западных (европейских, евроатлантических) элитах.

"Если общества в США, ЕС и так далее изначально поддерживали Украину в этой войне, требуя оказания нам более мощной поддержки, то элиты тормозили эти процессы. Потому что они в значительной мере пребывали в разного рода (экономических, политических) отношениях с РФ. Как следствие – занимали саботажно-нейтральную позицию. И лишь после Бучи произошла радикальная перемена в этих настроениях", – акцентирует Александр Доний.

Очевидно, что для нас это – позитивная перемена. И увеличение поставок вооружения, "потяжеление" и осовременивание этого вооружения поможет нам в сдерживании российской агрессии, уверен эксперт.

"Но я предвижу, что через 2-3 месяца будет следующий уровень внутриевропейской, внутриевроатлантической дискуссии. А именно – когда там поймут, что предоставленного оружия (без сомнения, необходимого нам) – в разы меньше того, что есть у россиян. Которые обладают пусть и устаревшими, но – огромными арсеналами, – поясняет Александр Доний. – Союзники у нас на Западе есть более мягкие по отношению к РФ и более жесткие, твердые. И вот те, что помягче, вместе с российскими агентами влияния, будут пытаться склонить Украину к переговорам со страной-агрессором. Причем склонять так, чтобы мы шли на те или иные уступки российским неофашистам. А более твердые союзники поставят вопрос о необходимости ударов со стороны НАТО по российской инфраструктуре".

Эксперт подчеркивает, это будет не сейчас, а через несколько месяцев. Но весь объективный ход событий ведет именно к этому.

"И это будет сложная внутренняя дискуссия о ценностях евроатлантического сообщества. О том, для чего существуют структуры типа НАТО, ЕС, вообще так называемая евроатлантическая цивилизация? Какие ценности они готовы защищать? И каким образом? Потому что пара сотен БТР и гаубиц может не хватить, чтобы Украина имела шанс отвоевать временно оккупированные территории, включая Донецк, Луганск, Севастополь и Симферополь. А к экономическим санкциям РФ подготовилась. И на какие же уступки или жертвы, защищая свои ценности, готовы пойти в евроатлантическом сообществе? И готовы ли? Ведь подорожание тех же платежек на 10% может привести к серьезным социальным потрясениям. К смене политических приоритетов. Тут будет выбор для каждого сообщества. И для всех политических элит, для евроатлантической цивилизации как таковой", – прогнозирует Александр Доний.

Ну, а пока, резюмирует он, решения, принятые о более мощной военной поддержке Украины, нас радуют. И это, действительно, большой позитив. Но вскоре мы осознаем, что и этого недостаточно, предупреждает эксперт.

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