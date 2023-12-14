Кибератака на "Киевстар": за хакерскими группировками могут стоять два государства

Масштабная хакерская атака, которая привела к тому, что прекратил работать крупнейший оператор мобильной связи "Киевстар", продолжает активно обсуждаться в СМИ. Кто же может быть организатором такой атаки? И может ли кроме России еще быть кто-то заинтересован в ее проведении? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Кибератака. Фото: из открытых источников

Это успешная, очень сложная атака

Эксперт по кибербезопасности Константин Корсун в эфире общенационального телемарафона рассказал, что стоимость хакерской атаки на "Киевстар" может достигать миллионов долларов.

"Этот тип атаки относится к APT-атаке – advanced persistent threat. То есть это самый высокий, самый сложный и опасный для жертвы тип атак, который требует длительной подготовки. Речь идет о месяцах и даже годах подготовки. Стоимость подготовки подобного класса атак может достигать миллионов долларов", – рассказал эксперт.

Он предполагает, что в этой атаке могут быть задействованы десятки и сотни специалистов самого высокого уровня. Он также добавил, что ждал подобных атак в начале широкомасштабного вторжения России, "но тогда не сложилось почему-то у россиян".

Константин Корсун добавил, целью этой атаки был только деструктив. Это означает, что организаторами этой атаки были спонсируемые государством хакеры, которых не интересуют деньги.

За атакой стоят сразу нескольких кибергрупп

Эксперт по кибербезопасности и руководитель развития компании Youcontrol Михаил Кольцов в эфире канала "Киев" заявил, что за масштабной атакой на сеть крупнейшего украинского мобильного оператора Киевстар стоят несколько хакерских группировок, которые финансируются, скорее всего, Россией и Ираном.

По словам эксперта, заявление кибергруппировки "Солнцепек", которая взяла на себя ответственность за атаку, не соответствует действительности. Мол, эти люди только транслируют определенные месседжи. Хакеров из "Солнцепека" Кольцов назвал "коммуникационщиками, которые техническую работу в рамках атаки не выполняют".

"Подозреваю, что мы увидим следы деятельности нескольких групп, которые так или иначе будут привязаны к финансированию двумя государствами — Ираном и РФ", — предположил Михаил Кольцов.

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