КГГА умышленно тянет с выкупом 5-го цеха и строительством Шулявской развязки, – StateWatch

Киевская городская государственная администрация задерживает выкуп 5-го цеха "Первого киевского машиностроительного завода", на месте которого должно быть построено часть автомобильной развязки на Шулявке. В то же время цена проекту реконструкции уже выросла с 600 млн грн до 2 млрд грн. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет основатель неправительственной организации StateWatch Александр Леменов.

Шулявский мост Фото: из открытых источников

Так, в конце 2019 КГГА обратилась в Фонд госимущества по выкупу 5-го цеха. Для приобретения здания столичная власть выбрала независимого оценщика, которая определил стоимость здания в 240 млн грн.

"Впоследствии соответствующую стоимость должна была утвердить столичная власть. Однако этого не произошло. Фонд госимущества отчет об оценке стоимости 5-го цеха со своей стороны утвердил, и было это еще в апреле 2020-го. Тогда все затормозилось на этапе согласования столичными властями. Бездействие КГГА длилась год. Начало 2021 – КГГА утверждает, что Фонд госимущества вместе с "Большевик" требуют 700 млн грн за вышеупомянутый цех! Не 240 млн грн, что уже согласованы со стороны Фонда, как определено оценщиком от КГГА, а 700 млн грн. Подтверждения такой информации в открытом доступе не найдено", – отметил Леменов.

Он предполагает, что это фантазии КГГА, чтобы прикрыть свои провалы в утверждении 240 миллионов гривен. Опрокидывания ответственности между органами публичной власти не является чем-то удивительным в украинских реалиях.

Леменов добавил, что кроме задержки с утверждением приобретения здания по установленной стоимости, КГГА в судебном порядке решила подать запрос на еще одну оценку. При этом все средства от выкупа здания все равно вернулись бы в бюджет города из-за долгов завода по местным налогам.

"А тем временем стоимость реконструкции Шулявского моста выросла с 600 млн грн до около 2 млрд грн. Здесь стоит напомнить, что подрядчик строительства — ООО "Северо-Украинский строительный альянс" из корпорации "Укрбуд". Последнюю структуру на момент начала ремонта возглавлял экснардеп Максим Микитась, который сейчас находится под следствием", — подчеркнул основатель StateWatch.

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