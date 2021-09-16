КГГА умышленно тянет с выкупом 5-го цеха и строительством Шулявской развязки, – StateWatch

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Кравцев Сергей
Киевская городская государственная администрация задерживает выкуп 5-го цеха "Первого киевского машиностроительного завода", на месте которого должно быть построено часть автомобильной развязки на Шулявке. В то же время цена проекту реконструкции уже выросла с 600 млн грн до 2 млрд грн. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет основатель неправительственной организации StateWatch Александр Леменов.
Шулявский мост Фото: из открытых источников
Так, в конце 2019 КГГА обратилась в Фонд госимущества по выкупу 5-го цеха. Для приобретения здания столичная власть выбрала независимого оценщика, которая определил стоимость здания в 240 млн грн.
Он предполагает, что это фантазии КГГА, чтобы прикрыть свои провалы в утверждении 240 миллионов гривен. Опрокидывания ответственности между органами публичной власти не является чем-то удивительным в украинских реалиях.
Леменов добавил, что кроме задержки с утверждением приобретения здания по установленной стоимости, КГГА в судебном порядке решила подать запрос на еще одну оценку. При этом все средства от выкупа здания все равно вернулись бы в бюджет города из-за долгов завода по местным налогам.
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