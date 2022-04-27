Кейс Приднестровья: что задумали в Москве – где ждать самой большой угрозы

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия пытается дестабилизировать ситуацию в регионе Приднестровья, но ВСУ готовы к возможной эскалации со стороны российских войск на временно оккупированной территории Молдовы. В МИД Украины осуждают попытки втянуть регион в развязанную Россией полномасштабную войну против Украины и призывает к деэскалации напряжения. Эксперты специально для издания "Комментарии" проанализировали происходящее в Приднестровье и вокруг него.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Кремль продолжает использовать тактику раскачки ситуации в теперь уже независимых странах

Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан акцентирует, что тема Приднестровья – с "большой бородой". И тянется еще с советских времен.

"Причина всех этих автономных образований в национальных республиках бывшего СССР в следующем. Был такой председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов (известен также как поэт Анатолий Осенев). И он в свое время на Политбюро предложил модель, каким образом сберечь СССР и привязать к нему "союзные республики". Он предлагал создать там автономны анклавы. Как Крым в Украине, Южная Осетия и Абхазия – в Грузии. Приднестровье – в Молдове. Всё это, чтобы по необходимости мобилизовать эти анклавы на противодействие центральной власти своих республик – и ликвидировать угрозу их возможно отсоединения. И уже после развала СССР в разные годы мы видим продолжение этой темы – и на примере Молдовы, и на примере Грузии, и на примере Украины", – поясняет генерал.

Он обращает внимание, что высказываются разные мысли по поводу того, что сейчас происходит в Приднестровье. Так, официальный Кишинев считает, что это внутренние это разборки. Официальный Киев уверен, что мы видим стратегическую линию РФ, которая хочет полностью оккупировать юго-восток Украины, сделав себе сухопутный путь в Приднестровье, в Крым, отрезав Украину еще и от Черного моря. Официальная Москва и подконтрольный ей Тирасполь кивают на Украину.

"Однозначно – именно Кремль продолжает использовать тактику раскачки ситуации в теперь уже независимых странах. В том числе через созданные россиянами анклавы. Фактически по всем периметру, где есть российское присутствие, для Украины существует угроза, – подчеркивает Василий Богдан. – А в Приднестровье под видом "миротворцев" дислоцируется до 2 тысяч военнослужащих РФ. К тому же, там размещены огромные склады с вооружением еще советских времен. И этот анклав может быть использован РФ для дальнейших агрессивных действий. Причем не только против Украины, но и против Молдовы. Особенно учитывая путинскую стратегию по восстановлению Российской империи".

Так что ситуация угрожающая, считает генерал. Украинская сторона, по его мнению, всё понимает, высказывает озабоченность и готова предпринять необходимы действия в случае обострения.

"Россия же традиционно манипулирует и тоже высказывает "озабоченность", фактически обвиняя Украину во всех обстрелах и взрывах в Приднестровье. Хоть там торчат именно российские уши. Со временем эта ситуация, если не будет ощутимых побед украинских вооруженных сил на фронте, может обостриться в контексте задействования и Приднестровского региона против Украины", – прогнозирует Василий Богдан.

Российская пропаганда пытается создать картинку в стиле вот-вот Украина и Румыния попытаются уничтожить Приднестровье

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик отмечает, что на данный момент известно уже о целой череде так называемых "терактах" на территории Приднестровья.

25 апреля произошел обстрел офиса МГБ.

26 апреля якобы был нанесен удар по аэропорту и взорваны ретрансляторные вышки в селе Маяк. Также писали о неком теракте в военной части в Парканах.

Сегодня, 27 апреля, появилась информация о стрельбы возле складов н.п. Колбасное. Это склады боеприпасов и оружия, которые свозились со всех западных группировок войск СССР, когда они покидали территорию других стран. Речь об около 22 тысячах тонн боеприпасов и оружия, подчеркивает Виталий Кулик.

Он уверен, что за происходящим стоит именно Россия. И поясняет – почему:

"Во-первых, первые сообщения о т.н. "терактах" появляются на российских информационных помойках за 5-6 часов до самих "терактов". Те же сообщения о взрывах в окрестностях Тирасполя появились на российских информационных лентах в 23.00, а сами взрывы якобы происходят спустя 6-7 часов. Во-вторых, в Приднестровье перед этим "терактами" появился известный российский пропагандист Пегов, который ранее отрабатывал установки Кремля по Донбассу. А теперь он в Тирасполе. Как стервятник, знающий, что вот-вот что-то произойдет. В-третьих, обстрел офиса МГБ в Тирасполе произведен из гранатометов, которые есть на вооружении исключительно РФ, Иордании и Габона. Явно это "габонская военщина" пытается нанести удар "по независимому Приднестровскому государству". И таких нестыковок, странностей при исполнении такого рода провокаций – много. К тому же, картинку создают исключительно российские телеканалы и информагентства. В стиле вот-вот Украина и Румыния попытаются уничтожить Приднестровье".

По мнению Виталия Кулика, есть несколько целей, которые страна-агрессор может преследовать в этом регионе.

"Одна (как по мне, менее реальная) заключается в том, что, раскачав ситуацию в Приднестровье, россияне хотят устроить там мобилизацию, вооружить резервистов – и как-то использовать эти силы в войне против Украины. Но надо понимать, что сейчас в Приднестровье – лишь 1,7 тысяча т.н. российских "миротворцев". Около 7 тысяч составляют вооруженные силы самого Приднестровья. При мобилизации якобы способны собрать еще 15-20 тысяч. Однако я ставлю под сомнения боеспособность даже российских "миротворцев". Потому что из этих списочных 1,7 тысячи реальных граждан РФ, приехавших на ротацию, не живших до этого в Приднестровье, всего 412 человек. Остальные – это местные жители, имеющие не только российский паспорт, но и, как правило, молдавский, украинский, а то и румынский. Эти люди воевать не хотят, — уверен эксперт. – Как только появилась информация о возможной мобилизации, введении военного (чрезвычайного) положения, был целый поток автомобилей, выезжающих из Приднестровья".

Провести мобилизацию в этом регионе невозможно, считает Виталий Кулик. Как очень проблематичным будет оказать поддержку возможному российскому десанту в районе Затоки или Одессы. Как проблематичной будет и высадка десанта в самом Тирасполе, не захватив до этого Одесу. Российские вертолеты и самолеты попросту будут сбиты украинской ПВО.

"Более того – возникновение любой опасности из Приднестровья, создающей риски окружения Одессы, приведет к превентивному использованию ВСУ. А потом уже Киев будет решать формальности с Молдовой. Территорией которой, де-юре, всё еще является Приднестровье. И вмешательство в дела той территории, с точки зрения международного права, может происходить только после соответствующего обращения официального Кишинева", – поясняет эксперт.

Второй (и более вероятной) целью всех этих провокаций в Приднестровье может быть желание дестабилизировать саму Молдову.

"Некоторые СМИ со ссылкой на источники в разведки опубликовали ряд материалов, где отмечается, что российские спецслужбы готовят масштабные диверсии в Молдове к 9 мая. Особенно после того, как тамошние власти запретили использование георгиевской ленты и символов рашизма, российского вторжения в Украину – букв V и Z. Местные социалисты и коммунисты уже анонсировали акции протеста. И есть вероятность, что вся эта история с приденстровскими "терактами" – прелюдия к дестабилизации в самой Молдове. К сожалению, официальный Кишинев вяло реагирует на эту угрозу. Президент Майя Санду заявила, что так называемые "теракты" – это внутриприднестровские разборки. Но поскольку информация об угрозах стала публичной, думаю, что Служба информации и безопасности (СИБ – аналог СБУ в Молдове) будет действовать на упреждение", – размышляет Виталий Кулик.

По его мнению, если российские спецслужбы думали, что можно использовать некие наступательные силы для оказания "гуманитарной поддержки восставшим людям в Молдове" к 9 мая, что российские "миротворцы" и приднестровские "добровольцы" придут "на помощь братскому молдавскому народу" – даже такой сценарий стал сейчас еще менее вероятен.

"Потому что у РФ в Приднестровье не достаточно сил. При том, что Приднестровье – полностью открытая для Украины территория. Мы знаем, что там происходит. Любой чих российских эмиссаров и диверсантов становится нам известен. Потому что местная политическая и экономическая элита, находящаяся в Тирасполе, не хочет перенесения военных действий на свой анклав. Они хотели бы сохранить статус-кво до после войны. А там – как видно будет. Их достаток, благосостояние, частичное интегрирование на Запад связаны с тем, что они сохраняют нерешенность конфликта (Молдова-Приднестровье), позволяющий зарабатывать на "серой зоне". И отказываться от этого им нет смысла. Тем более, имея реальный шанс "пересидеть" эту войну", – аргументирует эксперт.

Именно поэтому, считает он, всё это "шатание" закончится "пшиком". При этом, разумеется, не исключается возможность использования россиянами диверсионно-разведывательных групп для проникновения с территории Приднестровья в Одесскую область, информационных диверсий, обстрелов, провокаций на границе, терактов в самой Молдове, попыток спровоцировать волнения там (с целью устранить проевропейскую власть).

"Но, думаю, ничего у рашистов не получится. Ни "поджечь" Молдову, ни открыть второй фронт против Украины. Тогда как сама Украина в случае явной угрозы вполне способна решить вопрос дерашизации Приднестровья (урегулировав потом формальности с официальным Кишиневом)", – констатирует Виталий Кулик.

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