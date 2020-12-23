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«Кернес жив»: харьковчанин набил тату на лице на память об умершем мэре (ВИДЕО)

Небольшая надпись находится над левой бровью

сегодня, 14:54
Автор:

Вечканова Елена

«Кернес жив»: харьковчанин набил тату на лице на память об умершем мэре (ВИДЕО)

Память Кернеса решили увековечить необычным способом. Фото из свободных источников

Харьковчанин Евгений Ивашко довольно эксцентрично почтил память покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса. Мужчина набил на лбу татуировку с надписью "Кернес жил" и сообщил об этом в TikTok.

«Кернес жив»: харьковчанин набил тату на лице на память об умершем мэре (ВИДЕО) - фото 2

На аккаунт Евгения Ивашко в соцсети подписано почти 5300 пользователе. Между тем, сообщение с конечным вариантом татуировки в честь Кернеса уже просмотрели почти 16000. Зато видео процесса нанесения татуировки пока "отстает" — у него всего 5400 просмотров.

Сам Ивашко считает свою татуировку новым трендом и спокойно реагирует на не всегда благоприятные комментарии других пользователей. На отдельные из них он даже снимает видео-ответы. Кроме того, он подтвердил, что татуировка настоящая, не временная.

«Кернес жив»: харьковчанин набил тату на лице на память об умершем мэре (ВИДЕО) - фото 3
«Кернес жив»: харьковчанин набил тату на лице на память об умершем мэре (ВИДЕО) - фото 4
«Кернес жив»: харьковчанин набил тату на лице на память об умершем мэре (ВИДЕО) - фото 5
«Кернес жив»: харьковчанин набил тату на лице на память об умершем мэре (ВИДЕО) - фото 6

Ранее "Комментарии" информировали, что стали известны детали завещания Геннадия Кернеса. Кроме того, порталу стало известно, что у покойного мэра Харькова в Лондоне есть 11-летняя дочь.


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Источник: https://www.tiktok.com/@panini_trainer?lang=ru&fbclid=IwAR3BCOW3_OkyvPq9hi9GCoUpLoV-C8x7Sqw50NVVSgd8e9QrnqB-odfr5zI
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