«Кернес жив»: харьковчанин набил тату на лице на память об умершем мэре (ВИДЕО)

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Вечканова Елена
Память Кернеса решили увековечить необычным способом. Фото из свободных источников
Харьковчанин Евгений Ивашко довольно эксцентрично почтил память покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса. Мужчина набил на лбу татуировку с надписью "Кернес жил" и сообщил об этом в TikTok.
На аккаунт Евгения Ивашко в соцсети подписано почти 5300 пользователе. Между тем, сообщение с конечным вариантом татуировки в честь Кернеса уже просмотрели почти 16000. Зато видео процесса нанесения татуировки пока "отстает" — у него всего 5400 просмотров.
Сам Ивашко считает свою татуировку новым трендом и спокойно реагирует на не всегда благоприятные комментарии других пользователей. На отдельные из них он даже снимает видео-ответы. Кроме того, он подтвердил, что татуировка настоящая, не временная.
Ранее "Комментарии" информировали, что стали известны детали завещания Геннадия Кернеса. Кроме того, порталу стало известно, что у покойного мэра Харькова в Лондоне есть 11-летняя дочь.
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