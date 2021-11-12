Каждый тридцатый украинец боится стать мутантом от вакцинации – результаты опроса

Вакцинальные настроения украинцев измеряли во всеукраинском социологическом исследовании. Соответствующий отчет опубликовал Украинский институт будущего.

Результаты опроса "Вакцинация и граждане" – иллюстративное фото из сети

Опросы показали, что самые большие страхи украинцев, которые не собираются вакцинироваться от COVID-19, – это недоверие к вакцинам и страх мутаций в организме. Также выяснилось, что больше всего протестуют против прививок молодые люди в возрасте до 24 лет, они же – самые большие противники принудительной вакцинации.





Не вакцинированы и не собираются в пункты вакцинации, как показывают результаты исследователей, 36% опрошенных украинцев. Больше всего среди них – молодые люди от 18 до 24 лет – их 39%. Если перенести полученное число на все количество совершеннолетних украинцев — 30 млн 843 тыс. 531 человека, то получается, что не воспринимают кампанию, проводимую Минздравом, — 4,3 млн молодых людей.





На вопрос "Почему не собираетесь вакцинироваться?" самые распространенные ответы:

— не доверяет вакцине – каждый шестой украинец;

— боится стать мутантом или ждет по-настоящему качественных исследований – почти каждый 30-й;

— уверен в своем иммунитете – каждый 40-й;

— не доверяет врачам – почти каждый 60-й.

Одинаковое количество украинских граждан – по 100 тыс. – боятся чипирования или выполняют приказ церкви не вакцинироваться.





9% респондентов заявили, что им известно о поддельных сертификатах, которые приобрели либо они сами, либо их знакомые/коллеги/близкие. В пересчете на все взрослое население выходит, что фальшивки имеют около трех млн. граждан Украины.





Авторы опроса отмечают, что на положительное или отрицательное отношение к вакцинации вовсе не влияет то, умер ли кто-нибудь в окружении респондентов.

Более 40% участников социологического исследования однозначно против принудительной вакцинации. Больше всего противников среди молодых людей – более 60%. Между тем половина старшего поколения поддерживает принуждение.





Социологическое исследование проводилось с 23 октября по 2 ноября 2021 г., объем выборки – 2400 чел., количество взрослого населения Украины – 30842532 чел., методология – личное общение с помощью интерактивной анкеты, допустимая погрешность – 2% при вероятности 95%. Полностью со всеми результатами можно ознакомиться по ссылке .

Издание "Комментарии" ранее публиковал другой опрос, который касался политических предпочтений украинцев.





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