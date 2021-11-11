Как украинцы оценили деятельность Зеленского, Слуг народа и НАТО - отчет групы Рейтинг

Общественно-политические настроения украинцев опубликовала Социологическая группа "Рейтинг" в ноябрьском отчете.

Динамика рейтинга политиков – скрин отчета группы "Рейтинг" (4-9 ноября 2021 г.)

Население Украины, как показывает опрос, все меньше доверяет Владимиру Зеленскому и партии "Слуга народа". Приверженность НАТО рекордно возросла.

Политические вопросы социологов касались отечественных политических деятелей и внешнего курса страны: доверие к президенту, партиям и правительству, потребность в смене власти, общий курс государства.

Респондентов спросили, за кого они проголосовали, если бы выборы прошли сейчас. За Зеленского отдали свои голоса 21,8% действительно голосующих, за Порошенко – 14,5%. Экс-спикер Дмитрий Разумков с каждым опросом набирает все больше голосов: сейчас у него 8,8% – он на пятом месте, отставая на 2% от Тимошенко.

По сравнению с опросом, состоявшимся полторы недели назад (21-23 октября 2021 г.), у нынешнего президента рейтинг продолжает быстро падать – разница с предыдущим результатом составляет 3,3%. У Порошенко наблюдается очень постепенный рост – всего на 0,4%. Между тем Разумков набрал 1,5% приверженцев. Если темпы изменения рейтинга Зеленского и Разумкова не изменятся, менее чем за два месяца экс-спикеру будет доверять больше граждан, чем Зеленскому.





Если бы выборы в парламент состоялись в ближайшие выходные, партия "Слуга народа" получила бы 17,3% голосов избирателей. С сентября рейтинг партии упал на 33%, что даже на 2% больше, чем падение доверия президенту за этот же период.

У "Европейской солидарности" — 14% — почти без изменений. Между тем социологи впервые спрашивали граждан об их отношении к "Партии Дмитрию Разумкову". Она получила 6,8% голосов.





Опрос показал, что наиболее недовольны украинцы деятельностью парламента (49%) и Кабмина (47%). Президентом недовольны 36% респондентов. Зато довольных его работой – 33% – даже больше, чем тех, кто готов проголосовать за него на ближайших выборах.





Роспуск Верховной рады поддерживают 58% опрошенных и такой же процент не поддерживает идею перевыборов президента.





Внешнеполитических вопросов было два: о вступлении в ЕС и о вступлении в НАТО. Доля украинцев, которые на референдуме отдали бы свой голос за вступление в ЕС, составляет 62%. Этот показатель мало изменяется за последние полгода и колеблется в пределах от 61% до 64%.

За вступление в НАТО проголосовало 58% опрошенных – это максимальный процент сторонников за весь период, анализируемый группой "Рейтинг" с 2013 г. Причем с октября этот показатель вырос сразу на 6%.





Опрос проводился Социологической группой "Рейтинг" с 4 по 9 ноября 2021 среди совершеннолетних граждан Украины. Случайным образом было выбрано пять тысяч респондентов, к которым обратились, позвонив по телефону. Ошибка исследования – не более полутора процентов с доверительной вероятностью 95%. Подробно ознакомиться с отчетом можно по ссылке .

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