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Каждый регион Украины получит дорожную карту развития в 2025 году

Украина проводит подготовку к возобновлению после войны

сегодня, 17:30
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Амбарцумян Анна

В феврале 2025 года каждая область Украины будет иметь собственную дорожную карту развития, несмотря на вызовы, возникшие из-за войны войны. Стратегии для каждого общества станут частью системного планирования, которое будет учитывать военные, экономические и гуманитарные вызовы. Об этом во время своего выступления на бизнес-форуме "Сделано в Украине" заявил заместитель Министра развития общин и территорий Украины Алексей Рябыкин.

Каждый регион Украины получит дорожную карту развития в 2025 году

Алексей Рябыкин. Фото из открытых источников

В феврале 2025 г. во всех регионах Украины появятся стратегические документы, которые будут определять вектор развития. Эти документы создадут единую логическую и взаимосвязанную систему. Развитие регионов и общин должно быть тщательно спланировано, — отметил Алексей Рябыкин.

Он также отметил, что подготовка таких стратегий это инвестиция в будущее, которая поможет не только обеспечить комфортную жизнь для украинцев, но и эффективно реагировать на последствия войны. Стратегическое планирование на уровне регионов является ключом к быстрому восстановлению и экономическому росту после боевых действий.

Форум "Сделано в Украине", организованный по инициативе ПРООН в Украине в сотрудничестве с Министерством экономики, Торгово-промышленной палатой Украины и Киево-Могилянской бизнес-школой при поддержке Правительства Японии, направлен на помощь предпринимателям ознакомиться с государственной стратегией "Сделано в Украине" , которая была запущена ранее в этом году.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль на форуме "Сделано в Украине" озвучил ключевые преимущества политики, направленной на развитие отечественного производства. По его словам, государство инвестирует в украинских производителей и эти вложения возвращаются в виде налогов, новых рабочих мест и социальной стабильности.

Кроме того, Украина дала старт программе поддержки масштабных инвестиционных проектов. В ходе бизнес-форума "Сделано в Украине" был подписан первый инвестиционный договор между Кабинетом Министров Украины и компаниями ООО "Астарта-Киев" и ООО "Астарта Агро Протеин".



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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/u-liutomu-2025-roku-kozhen-rehion-otrymaie-dorozhniu-kartu-rozvytku-oleksii-riabykin
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