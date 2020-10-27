«Каждое слово в материале подтверждено документально»: главред Mind.ua отреагировал на иск от IBOX Bank

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Таисия Ерохина
IBOX Bank подал в
суд на издание Mind.ua, заявив о моральном ущербе от публикации, размещенной на
ресурсе. В самом же издании говорят, что хотели решить конфликт без суда, но
другая сторона отказалась. Об этом рассказал изданию "Комментарии" главный
редактор Mind.ua Евгений Шпитко.
По его словам,
сторона заявителя изначально заняла агрессивную позицию.
Главред Mind.ua утверждает,
что каждое слово в материале подтверждено документально.
Главный редактор Mind.ua резюмировал, что издание уверено в своей правоте, потому что честно делает свою работу.
Напомним, IBOX
Bank увидел в материале издания угрозу чести, достоинства и деловой репутации, поэтому решил
заявить на Mind.ua в суд. Сумма
компенсации, которую запросит банк, составляет 2 млн
грн морального ущерба.
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