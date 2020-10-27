«Каждое слово в материале подтверждено документально»: главред Mind.ua отреагировал на иск от IBOX Bank

IBOX Bank подал в суд на издание Mind.ua, заявив о моральном ущербе от публикации, размещенной на ресурсе. В самом же издании говорят, что хотели решить конфликт без суда, но другая сторона отказалась. Об этом рассказал изданию "Комментарии" главный редактор Mind.ua Евгений Шпитко.

По его словам, сторона заявителя изначально заняла агрессивную позицию.

"Они первыми начали вести агрессивно себя по отношению к изданию: пытаться подмочить выдачу издания в Google, покупать манипуляционные новости против издания в других СМИ и так далее, — рассказал Шпитко. — Предмет прошлого спора (и чувствую будущего) в том, что они считают, что их же действия порочат их честь и достоинство, и обвиняют нас в том, что мы их описали".

Главред Mind.ua утверждает, что каждое слово в материале подтверждено документально.

"Мы не занимаемся постановкой заказных материалов. Инициатором расследования может выступить как автор, так и редакция. В этом случае, было обоюдное желание и работа", — объяснил Шпитко.

Главный редактор Mind.ua резюмировал, что издание уверено в своей правоте, потому что честно делает свою работу.

Напомним, IBOX Bank увидел в материале издания угрозу чести, достоинства и деловой репутации, поэтому решил заявить на Mind.ua в суд. Сумма компенсации, которую запросит банк, составляет 2 млн грн морального ущерба.

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