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«Каждое слово в материале подтверждено документально»: главред Mind.ua отреагировал на иск от IBOX Bank

В издании уверены в своей правоте

сегодня, 17:29
Автор:

Таисия Ерохина

IBOX Bank подал в суд на издание Mind.ua, заявив о моральном ущербе от публикации, размещенной на ресурсе. В самом же издании говорят, что хотели решить конфликт без суда, но другая сторона отказалась. Об этом рассказал изданию "Комментарии" главный редактор Mind.ua Евгений Шпитко.

«Каждое слово в материале подтверждено документально»: главред Mind.ua отреагировал на иск от IBOX Bank

По его словам, сторона заявителя изначально заняла агрессивную позицию.

"Они первыми начали вести агрессивно себя по отношению к изданию: пытаться подмочить выдачу издания в Google, покупать манипуляционные новости против издания в других СМИ и так далее, — рассказал Шпитко. — Предмет прошлого спора (и чувствую будущего) в том, что они считают, что их же действия порочат их честь и достоинство, и обвиняют нас в том, что мы их описали".

Главред Mind.ua утверждает, что каждое слово в материале подтверждено документально.

"Мы не занимаемся постановкой заказных материалов. Инициатором расследования может выступить как автор, так и редакция. В этом случае, было обоюдное желание и работа", — объяснил Шпитко.

Главный редактор Mind.ua резюмировал, что издание уверено в своей правоте, потому что честно делает свою работу.

Напомним, IBOX Bank увидел в материале издания угрозу чести, достоинства и деловой репутации, поэтому решил заявить на Mind.ua в суд. Сумма компенсации, которую запросит банк, составляет 2 млн грн морального ущерба.


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