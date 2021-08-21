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Главная Новости Общество события Катя Осадчая стала многодетной мамой: первое фото из роддома
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Катя Осадчая стала многодетной мамой: первое фото из роддома

У пары есть старший сын Иван, который родился в 2017 году

сегодня, 04:35
Автор:

Ольга Чародий

Известная украинская телеведущая Катя Осадчая родила третьего ребенка. Теперь звезда может похвастаться тем, что она многодетная мама, воспитывающая троих сыновей. В звездном семействе 19 августа родился мальчик.Так, в звездной пары Кати Осадчей и ее мужа, шоумена Юрия Горбунова родился сын. Ведущая сообщила радостную новость в Instagram и показала трогательное черно-белое фото из роддома.

Катя Осадчая стала многодетной мамой: первое фото из роддома

Катя Осадчая - фото из открытых источников

"Привет, наш новый Вселенная Я мама троих сыновей. Юра Горбунов, спасибо тебе за то, что каждую минуту был рядом, у нас получаются хорошие ребята", — трогательно подписала публикацию Екатерина.

Это их второй совместный ребенок. У пары есть старший сын Иван, который родился в 2017 году. Кроме этого, у Екатерины есть еще один старший сын Илья, который родился в браке с бизнесменом Олегом Полищуком. В сентябре Ильи исполнится 19 лет.

Напомним, комитет по вопросам молодежи и спорта на своем очередном заседании рассмотрел четыре законопроекта: о внесении изменений в Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми" относительно увеличения помощи при рождении ребенка, а также внесения изменений и в другие законы Украины, регулирующие государственную и социальную помощь семьям с детьми и восстановление пособия по уходу за ребенком до достижения им 3 лет. Депутаты поддержали второй законопроект (рег. № 5585-1), которым предлагается назначать пособие при рождении ребенка в следующих размерах: при рождении первого ребенка — 50 000 гривен, второго ребенка — 100 000 гривен, третьего и каждого последующего ребенка — 150 000 гривен. Об этом сообщили в новостном центре Верховной Рады Украины.



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Источник: https://www.instagram.com/kosadcha/?utm_source=ig_embed&ig_rid=154fdeb6-ea94-44d3-aac3-115282280af9
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