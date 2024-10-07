Катастрофа батискафа "Титан": стало известно одно из последних сообщений экипажа

Бывший член команды батискафа "Титан" заявил, что в 2019 году отказался пилотировать судно, несмотря на долгие уговоры. Бывший инженерный директор OceanGate Тони Ниссен стал первым свидетелем, который дал показания на слушаниях в Береговой охране Соединенных Штатов Америки. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Associated Press.

Катастрофа батискафа "Титан". Фото из открытых источников

Отмечается, что Тони Ниссен рассказал, что много лет назад ответил отказом соучредителю компании Стоктону Рашу.

Ниссен аргументировал свое решение тем, что не доверял оперативному персоналу, а сам батискаф "не работал так, как мы думали". В том же году его уволили. При этом инженер сообщил, что "Титан" дополнительно тестировали перед следующими погружениями.

В одном из последних сообщений экипажа на судно поддержки "Полярный принц" перед взрывом говорилось, что "все в порядке".

Бывший финансовый и кадровый директор компании Бонни Карл сообщила, что ей было известно о проблемах с безопасностью "Титана", а операционный директор Дэвид Локридж описал его как "опасный".

Читайте также на портале "Комментарии" — Береговая охрана США опубликовала первую фотографию обломков подводного корабля "Титан", потерпевшего крушение во время погружения к обломкам "Титаника" в июне 2023 года. Изображение, сделанное на дне океана на глубине около 3775 метров, показывает большую часть торчащего из песка корпуса подводного аппарата. Эта фотография была представлена во время длительных слушаний, исследующих причины катастрофы.

"Титан" потерпел разрушительную аварию во время экспедиции к затонувшему кораблю "Титаник", в результате чего погибли все пятеро пассажиров на борту. Считается, что подводный аппарат развалился под давлением воды на большой глубине, что и послужило причиной трагедии. Обломки "Титана" были найдены примерно в 300 метрах от остатков "Титаника", где обнаружили основную часть вертикально стоящей субмарины и разорванный фрагмент корпуса неподалеку.



