Карантин отступает: в Украину прибыли первые самолеты из Польши

Польша возобновила после карантинного застоя авиасообщение с Украиной. Тогда как перед этим запланированные рейсы из Киева в Польшу отменили. Об этом передает Dziennik Polski.

Так, сегодня, 1 июля, в аэропорт "Киев" прибыли самолеты компании Wizz Air из трех польских городов – Кракова, Вроцлава и Варшавы.

Сообщается, что с начала июля польское правительство сняло запрет на полеты в Великобританию и Украину. Кроме того, с 3 июля планируется открытие авиасообщения Польши с Францией. В частности, первыми после карантина состоятся рейсы в Париж.

Стоит добавить, что изначально допускались перелеты только в случае, если салон самолета заполнен пассажирами наполовину. Но меры безопасности пересмотрели, и сейчас на борту можно занимать все имеющиеся пассажирские места.

Отметим, что авиасообщение с Польшей Украина прекратила в марте из-за эпидемии коронавируса.

Напомним, ранее возобновили автомобильное сообщение между Украиной и Польшей. Правда, в некоторых пунктах пропуска не обошлось без очередей.

Также портал "Комментарии" сообщал, какие страны открыли границы с Украиной. Так, в Мининфраструктуры рассказали, что пять стран разрешили въезд украинцам. Известно, что для этого необходимо.

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