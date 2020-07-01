Какие страны открыли границы с Украиной: перечень и условия въезда

Сейчас граждан Украины ждут с распростертыми границами уже пять стран, тогда как ранее к приезду наших граждан были готовы только четыре страны. Об этом свидетельствует информация из Telegram-канала министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Так, украинцы могут пересечь границы Турции и Албании без каких-либо специальных условий. Тогда как попасть в Египет можно лишь при условии соблюдение 14-дневной самоизоляции после возвращения домой. Ведь Египет – одна из стран с высоким уровнем инцидентности COVID-19. В Хорватии въезд украинцев возможен при условии подтверждения бронирования отеля или гостевого жилья. Если вы планируете путешествие в Черногорию, то пересечь границу разрешается при наличии отрицательного результата ПЦР теста на COVID-19, сделанного в течение последних 48 часов.

В Мининфраструктуры отметили, что в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в нашей стране примут решение об открытии границ Грузией.

Отмечается, что другие европейские страны пока добро на въезд украинским туристам не дали - пугает нестабильная эпидемиологическая ситуация в Украине. Однако запрет отменен для рабочих или учебных поездок. Кроме того, пересечь границу могут те, кто имеет вид на жительство в ЕС, моряки, направляющиеся на корабль, а также граждане, которые транзитом следуют через Евросоюз.

Добавим, что ЕС каждые две недели будет пересматривать список государств, из которых возможно въезжать.

Ранее сообщалось, что пока Совет Евросоюза разрешил пересечение Шенгенской зоны 15 странам.

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