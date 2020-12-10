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Карантин ни по чем: продажу билетов на выступление «Вечернего квартала» в январе пока не отменяли

Концерт анонсирован на 24 января

сегодня, 14:20
Автор:

Елизавета Черных

В Киеве на 24 января 2020 года анонсирован концерт юмористов "Вечерного квартала", и более того продажа билетов до сих продолжается. Желающему посетить выступление придется заплатить от 800 до 4000 гривен. 

Карантин ни по чем: продажу билетов на выступление «Вечернего квартала» в январе пока не отменяли

ФОТО: Из открытых источников

Как известно, именно 24 января завершается период усиленных ограничений, когда любые развлекательные мероприятия запрещены. По данным украинских СМИ, компании, занимающиеся продажей билетов, не были проинформированы организаторами об отмене концерта "Вечернего квартала", поэтому билеты продолжают продаваться.

Карантин ни по чем: продажу билетов на выступление «Вечернего квартала» в январе пока не отменяли - фото 2

"Дозвониться на горячую линию им сейчас практически невозможно. Судя по всему, купившие билет люди обрывают линию с главным вопросом: а будет ли все-таки концерт?", — передает  телеграм-канал PavlovskyNews. 

На официальном сайте "Вечернего квартала" информация по поводу юмористического выступления во время карантинных ограничений также отсутствует. 

Напомним, что на заседании Кабинета министров 9 декабря, правительство решило ужесточить карантин в Украине с 8 по 24 января. По официальным данным, культурные, спортивные, рекламные и развлекательные мероприятия будут запрещены в этот период. По словам премьер-министра, общественный транспорт не будет прекращать работу, потому как он является "жизненной необходимостью" для граждан Украины. Также в период усиленного карантина будут работать продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы и отели.

Ранее "Комментарии" писали, что по словам премьер-министра, к январю количество заболевших коронавирусом в сутки может достичь отметки в 25 тысяч. 



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Источник: https://t.me/pavlovskynews/7350
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