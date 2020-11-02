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Канада продлила запрет на въезд иностранных граждан

На граждан Канады это ограничение на въезд и выезд не распространяется при условии соблюдения двухнедельного карантина

2 ноября 2020, 22:25
Автор:

Диденко Светлана

В Канаде снова продлили запрет на посещение страны еще на месяц. До 30 ноября большинство иностранцев не смогут пересечь границы страны. 

Канада продлила запрет на въезд иностранных граждан

Фото: Toronto Star

О запрещении въезда сообщают в Министерстве общественной безопасности Канады. 

Согласно запрету власти продлевают приказ об обязательной изоляции и временных ограничениях на пересечение границы до конца ноября. Запрет действует для всех неамериканских путешественников. Исключения сделают только для лиц, которые имеют весомые причины посещения страны. 

Так же исключение из запрета могут сделать для некоторых экипажей самолетов, дипломатических визитов, водителей грузовиков, студентов, некоторых родственников граждан и постоянных жителей Канады. 

Ранее планировалось снять запрет в июне, но из-за пандемии он регулярно откладывается. Добавим, что на вечер 1 ноября территории Канады насчитывалось 28 тысяч случаев заражения COVID-19. 

Однако на граждан Канады это ограничение не распространяется. Они могут выезжать и заезжать без особых проблем, при условии соблюдения двухнедельного обязательного карантина.

Напомним, "Комментарии" ранее сообщали, что Канадский бренд Henri Vézina представил коллекцию одежды для работы из дома


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Источник: Укрінформ
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