Каменских раскрыла шокирующие детали отношений с Потапом

Как отмечают в информационном агентстве, такие детали супружеской жизни звездной пары певица раскрыла во время переписки с журналистом ТСН. Который попросил Настю передать Потапу, что на его "телеграммах" висит непрочитанное сообщение.



Что произошло в супружеской жизни Потапа и Каменских

В ответ Настя заявила, что они не вместе сейчас.

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Что означают эти слова, доподлинно неизвестно – идет ли речь о расстоянии между ними, временной разлуке или все же разводе.

Судя по фотографиям Каменских в Instagram, сейчас она готовится к ежедневным живым концертам, в рамках тура по украинским городам "Я – Украина". И параллельно интенсивно лечит голосовые связи, проблемы с которыми начались, в конце марта. Настя – уже на финальном этапе терапии.

Я заканчиваю лечение, чтобы радовать вас живым звуком на концертах в украинских городах и уже не могу дождаться встречи за вами!

Хочу, чтобы эти концерты наполнили ваши сердца эмоциями, которые помогут справиться со всеми трудностями", — отмечает певица в Instagram .

Среди самых "свежих" фотографий, которыми Настя поделилась в социальных сетях: фото с выступления на сцене, фото из приюта для животных и визитов к врачу.

А вот фотографий, ставших свидетельством счастливой супружеской жизни с Потапом, уже давно не видно. В последний раз, его фото Каменских в своем "инстаграме" опубликовала 8 мая, в прошлом году. В День рождения Алексея Потапенко.

Где сам звездный рэпер тоже не известно.

Вокруг жизни этой пары уже длительное время ведутся дискуссии, об их якобы разводе. Однако официального заявления со стороны Насти или Потапа не было. Так что скрывается "за дверью" их личного – остается в тайне.

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