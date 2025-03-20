Какую травму получили украинцы: психологи рассказали, как теперь выжить

Война в Украине создает не только серьезнейшие политические и экономические кризисы, но и целый ряд психологических проблем, причем не только для ее непосредственных участников. Какие из них самые опасные? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.

Психологическое состояние украинцев. Фото из открытых источников

Искать ответы на насущные вопросы, как жить дальше, нужно в притчах, у мудрецов

Психолог Кира Меркун в эфире "Радио Свобода" заявила, что в нынешней ситуации на первый план выходит такая вещь, как жизнеспособность.

"В последние лет 20 формируется такая область, как психология жизнеспособности. Но специалисты, которые, казалось бы, в ситуации нынешней войны должны интерпретировать события, изучать кейсы, предлагать концепции, почему-то молчат, и это удивительно! Ведь сейчас все, кто проживает на территории России или Украины, проходят испытание на жизнеспособность", — отметила психолог.

Она уточняет, что реакция на стресс может быть разной. Лишь небольшое количество людей находит возможность для активной мобилизации при любых обстоятельствах.

"По моим наблюдениям, большинство людей находится в таком замирании. Это стратегия экономии личного ресурса. Тот, кто замирает, полагается только на себя. Это как медведь, который до весны замер и живет за счет подкожного жира. Большинство таких людей делают вид, что ничего не происходит, они пытаются внешне жить как прежде, но при этом внутренний ресурс все время тает и тает, и через полгода-год такого пассивного приспособления ты видишь перед собой угнетенных, измученных страхом людей", – отметила Кира Меркун.

По ее словам, людей, которые переживают настоящую беду и не относятся к "ждунам", выбирающим какую-то комфортную нишу, чтобы выжить, а что-то активно строят, находят возможности для контактов, каких-то проектов, движутся, активно изучают ситуацию, меняют собственные взгляды, – таких людей очень мало. Потому что настоящая жизнеспособность требует большой отваги и опыта.

"Я бы искала ответы на насущные вопросы, как жить дальше, в притчах, у мудрецов, у тех, кто пережил катаклизмы и не просто готов долдонить, что "все перемелется, переживем и это", но дает реальные подсказки. У людей, которые прожили большую жизнь, пережили эпохи перемен, меняли какие-то диспозиции по жизни", – отметила эксперт.

Первый посыл этой травмы – выживание, несмотря ни на что

Психотерапевт Светлана Арефния в интервью "Телеграфу" отметила, что полномасштабная российская агрессия привела к тому, что десятки миллионов украинцев получили коллективную психологическую травму, которая будет сказываться на следующих поколениях наших граждан.

"Мы можем наблюдать за формированием новой трансгенерационной травмы. Это коллективная травма, которая передается даже генетически, — говорит кандидат психологических наук. — Аналогично, как и "наследие" Голодомора передалось и тем, кто не знал голода. Мы до сих пор считаем, что на столе должно быть много блюд, а выбрасывать продукты — плохая примета. Мы до сих пор храним что-то на всякий случай и всегда держим хлеб на столе".

По мнению эксперта, то, что происходит сейчас, так же будет отражаться в будущем на нас, наших детях и даже внуках.

"Первый посыл этой травмы – выживание, несмотря ни на что. Второй – не доверяй брату, соседу, другу и вообще никому, ведь они могут разочаровать и предать. К сожалению, все те травматические события, которые мы переживали и переживаем сейчас, будут отражаться на мировосприятии еще минимум двух поколений украинцев", — подытожила Светлана Арефния.

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