Какую погоду ждать 11 декабря

Погода в Украине продолжает не радовать жителей страны. Так, продолжается холодный ветер, сильный гололед, осоебенно утром и ближе к вечеру.

ФОТО: Из открытых источников

Все потому, что часть Украины накроет циклон, однако уже днем его вытеснит антициклон с северо-востока, пишет украинский синоптик Наталья Диденко.

"Днем осадки вероятные лишь местами в западной части Украины. А в большинстве регионов будет преобладать сухая погода. Ветер 11-го декабря будет юго-восточным, до штормовых порывов", – добавила она.

Холоднее всего будет на Донетчине, Луганщине и Харьковщине. Днем там столбики термометров опустятся до -1...+1 градуса. Ночью же будет холоднее – -6...-8 градусов.

Самая теплая погода ожидается на Закарпатье. Там воздух прогреется до +5...+7 градусов. Напомним, "Комментарии" писали, что в среду Украина еще побудет под влиянием мощного северо-восточного антициклона Xavier и осадков не ожидается. В большинстве областей будет прохладная и морозная погода. Но уже на этой неделе температура воздуха во многих регионах страны пойдет вверх. Так, в четверг, 10-го декабря, в Украину ворвется другая воздушная масса, с юго-запада Европы — существенное потепление и умеренные или даже сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. По прогнозу синоптика, циклон охватит Запад, Север, часть центральных областей и Одесскую.

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