kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 11.12.2020

BTC/USD

18011.93

ETH/USD

548.18

LTC/USD

72.11

НБУ 11.12.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

34.37

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Какую погоду ждать 11 декабря
commentss НОВОСТИ Все новости

Какую погоду ждать 11 декабря

Часть Украины накроет циклон, однако уже днем его вытеснит антициклон с северо-востока, пишет украинский синоптик Наталья Диденко

сегодня, 06:40
Автор:

Ольга Чародий

Погода в Украине продолжает не  радовать жителей страны. Так, продолжается холодный ветер,  сильный  гололед,  осоебенно утром и  ближе к вечеру.

Какую погоду ждать 11 декабря

ФОТО: Из открытых источников

Все потому, что часть Украины накроет циклон, однако уже днем его вытеснит антициклон с северо-востока, пишет украинский синоптик Наталья Диденко.

"Днем осадки вероятные лишь местами в западной части Украины. А в большинстве регионов будет преобладать сухая погода. Ветер 11-го декабря будет юго-восточным, до штормовых порывов", – добавила она.

Холоднее всего будет на Донетчине, Луганщине и Харьковщине. Днем там столбики термометров опустятся до -1...+1 градуса. Ночью же будет холоднее – -6...-8 градусов.

Самая теплая погода ожидается на Закарпатье. Там воздух прогреется до +5...+7 градусов. Напомним, "Комментарии" писали, что в среду Украина еще побудет под влиянием мощного северо-восточного антициклона Xavier и осадков не ожидается. В большинстве областей будет прохладная и морозная погода. Но уже на этой неделе температура воздуха во многих регионах страны пойдет вверх. Так, в четверг, 10-го декабря, в Украину ворвется другая воздушная масса, с юго-запада Европы — существенное потепление и умеренные или даже сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. По прогнозу синоптика, циклон охватит Запад, Север, часть центральных областей и Одесскую.




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/tala.didenko
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ