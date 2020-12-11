Какую погоду ждать 11 декабря

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Ольга Чародий
Погода в Украине продолжает не радовать жителей страны. Так, продолжается
холодный ветер, сильный гололед,
осоебенно утром и ближе к вечеру.
ФОТО: Из открытых источников
Все потому, что часть Украины накроет циклон, однако уже днем
его вытеснит антициклон с северо-востока, пишет украинский синоптик Наталья
Диденко.
Холоднее всего будет на Донетчине, Луганщине и Харьковщине.
Днем там столбики термометров опустятся до -1...+1 градуса. Ночью же будет
холоднее – -6...-8 градусов.
Самая теплая погода ожидается на Закарпатье. Там воздух
прогреется до +5...+7 градусов.
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