Какой украинский город вошел в рейтинг Smart City Index

Украинская столица в 2021 году заняла 82-е место в рейтинге ТОП-100 умных городов мира Smart City Index. Об этом сообщают в Международном институте управленческого развития (IMD).

Столица Украины, фото из открытых источников

Исследователи опросили по 15 тысяч жителей каждого города из перечня, а также учитывали технологические и экономические показатели мегаполисов. Жителей спрашивали о пробках, онлайн-сервисах для приобретения билетов, прокате транспорта, заказе такси. А также можно ли онлайн создавать бизнес, появились ли новые рабочие места, удовлетворяет ли их уровень образования в школах.

Среди пунктов, которые должны были оценить опрошенные, были и сервисы по поиску работы, скорость и надежность подключения к сети интернет.

Например, доступность информации о решении местного самоуправления киевляне оценили в 61 балл, а вот влияние жителей на принятие решений местными властями всего в 23 балла. Зеленые насаждения и культурные развлечения в столице на удовлетворительном уровне — считают опрошенные.

Уровень общественной безопасности жители оценили в 53 балла. Предоставление медицинских услуг – 47 баллов. Для жителей столицы остается проблемой найти жилье с арендной платой в размере 30% или менее от месячной зарплаты и загрязнение воздуха.

Наиболее положительным названо нововведение для пассажиров – введение электронных билетов для общественного транспорта, сервисов парковки.

Первое место в ТОП-100 умных городов мира занял Сингапур, также в тройку лучших городов попали Цюрих и Осло. Четвертое место занял город Тайбэй, столица Тайваня. На пятом оказалась Лозанна (Швейцария).

Как сообщал портал "Комментарии", наше государство заняло почетное шестое место в европейском рейтинге Open Data Maturity 2021. В 2020 году Украина занимала 17-ю строчку. Лучшими странами в рейтинге стали Франция, Ирландия, Испания, Польша, Эстония.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!