Какой праздник 14 января: что отмечают в Украине и мире

В Украине 14 января отмечают Старый Новый год.

Праздники 14 января. Фото из открытых источников

Традиция отмечать Старый Новый год идет от расхождения Юлианского и Григорианского (по которому сейчас живет практически весь мир) календарей. Расхождение в 20-21 веках составляет 13 дней.

Традиции и приметы 14 января:

Утром 14 января праздник посевают, и делать это, согласно примете, можно только мужчинам и мальчикам. Считается, что если в доме хотя бы 1 раз не посеют зерном, год будет неудачным.

14 января, церковные праздники:

14 января в церковном календаре – великий праздник Обрезание Господне (Христово). Для православных христиан праздник Обрезания Господня является символом духовного обрезания, то есть ограничения греховных страстей и создания новой связи между Богом через его Сына.

Также 14 января – день памяти святого Василия Великого.

Что отмечают в мире 14 января:

•Всемирный день логики;

•День против прокрастинации;

•Праздник осла (в честь ослика, на котором Мария, Иосиф и маленький Иисус уехали в Египет. Впервые отмечен в 11-м веке);

•Очисти свой рабочий день (неофициальный праздник приведения своего рабочего места в порядок).



Именины 14 января;

Католические:

Мужские: Барбашмин, Феликс.

Женские: Макрина.

Православные:

Мужские: Михаил, Александр, Афанасий, Василий, Вячеслав, Григорий, Еремей, Иван, Николай, Пётр, Платон, Федосей, Фульгент, Яков. Федот, Богдан.

Женские: Эмилия.

Знаменательные события 14 января:

•В 1992 году Украина установила дипломатические отношения с Мексикой;

•В 1946 году Генеральная Ассамблея ООН избрала Украинскую ССР членом Экономического и социального совета ООН;

•В 2010 году часы конца света переведены на одну минуту назад;

•Национальный день горячей пастромы в США.



Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что украинский биатлонист совершил сенсацию на Кубке мира. Спортсмен допустил одну ошибку во время второй стрельбы, однако показал хорошую скорость ходом.

Сайт "Комментарии" писал о том, что в украинских школах будут преподавать не только педагоги. Все желающие украинцы с высшим образованием смогут пойти в педагогическую интернатуру и преподавать в школах.

Также издание "Комментарии" также передавало, что по итогам 2021 года известная украинская теннисистка не попала в ТОП самых высокооплачиваемых спортсменок в мире. Годом ранее женщина занимала девятую строчку рейтинга.

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