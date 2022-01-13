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Какой праздник 14 января: что отмечают в Украине и мире

Праздники Украины, мира, церковные праздники, а также именины 14 января

сегодня, 23:00
Автор:

Денис Подставной
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В Украине 14 января отмечают Старый Новый год.  

Какой праздник 14 января: что отмечают в Украине и мире

Праздники 14 января. Фото из открытых источников

Традиция отмечать Старый Новый год идет от расхождения Юлианского и Григорианского (по которому сейчас живет практически весь мир) календарей. Расхождение в 20-21 веках составляет 13 дней. 

Традиции и приметы 14 января:

Утром 14 января праздник посевают, и делать это, согласно примете, можно только мужчинам и мальчикам. Считается, что если в доме хотя бы 1 раз не посеют зерном, год будет неудачным.

14 января, церковные праздники: 

14 января в церковном календаре – великий праздник Обрезание Господне (Христово)Для православных христиан праздник Обрезания Господня является символом духовного обрезания, то есть ограничения греховных страстей и создания новой связи между Богом через его Сына. 

Также 14 января – день памяти святого Василия Великого.

Что отмечают в мире 14 января:

Всемирный день логики;

День против прокрастинации;

Праздник осла (в честь ослика, на котором Мария, Иосиф и маленький Иисус уехали в Египет. Впервые отмечен в 11-м веке);

Очисти свой рабочий день (неофициальный праздник приведения своего рабочего места в порядок).

Именины 14 января;

Католические:

Мужские: Барбашмин, Феликс.

Женские: Макрина.

Православные:

Мужские: Михаил, Александр, Афанасий, Василий, Вячеслав, Григорий, Еремей, Иван, Николай, Пётр, Платон, Федосей, Фульгент, Яков. Федот, Богдан.

Женские: Эмилия.

Знаменательные события 14 января:

•В 1992 году Украина установила дипломатические отношения с Мексикой;

•В 1946 году Генеральная Ассамблея ООН избрала Украинскую ССР членом Экономического и социального совета ООН;

•В 2010 году часы конца света переведены на одну минуту назад;

Национальный день горячей пастромы в США.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что украинский биатлонист совершил сенсацию на Кубке мира. Спортсмен допустил одну ошибку во время второй стрельбы, однако показал хорошую скорость ходом.

Сайт "Комментарии" писал о том, что в украинских школах будут преподавать не только педагогиВсе желающие украинцы с высшим образованием смогут пойти в педагогическую интернатуру и преподавать в школах.

Также издание "Комментарии" также передавало, что по итогам 2021 года известная украинская теннисистка не попала в ТОП самых высокооплачиваемых спортсменок в мире. Годом ранее женщина занимала девятую строчку рейтинга. 


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