Какой праздник 13 января: что отмечают в Украине и мире

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Денис Подставной
В канун Старого Нового года, вечер 13 января называют Щедрый вечер. Также украинцы в этот день отмечают Маланки и Васильев вечер. В народной традиции праздники Маланки и Василия объединились в Щедрый вечер. То есть, 13 января в Украине отмечают сразу три праздника.
13 января: Щедрый вечер, Маланка и Васильев вечер
Традиции в Щедрый вечер:
С утра 13 января начинают готовить вторую обрядовую кутью — щедрую. Она отличается от богатой тем, что ее можно заправлять скоромниной. Традиционно кутью ставят в углу. Блюдам уделяется очень важная роль. Считается, что чем разнообразней пища на столе в этот день, тем щедрее будет следующий год. Блюда должны отличаться сытностью, однако, например, готовить рыбу – плохая примета, ведь из дома может "уплыть" счастье. А вот блюда из свинины готовятся обязательно, так как это животное символизирует достаток в доме.
Вечером и до полуночи щедрователи обходят дома. По давней традиции, новогодние обходы маланкаров, как и рождественских колядников, происходят после захода Солнца. Считается, что в это время властвует нечистая сила. Девушки-подростки в одиночку или вместе оббегают соседей, чтобы пощедровать. А на следующий день, когда начинает рассветать, идут сеять зерном.
Что отмечают 13 января в мире:
•Национальный день без глютена и Национальный день Персика Мельба в США;
•Национальный день гиперчувствительности во Франции;
•День защитников свободы в Литве;
•День Конституции в Монголии.
Именины 13 января:
Католические: Иларий, Мунго.
Православные: Вусирис, Гавдентий, Гаий, Геласий, Досифей, Ириней, Мартина, Мелания, Михаил, Нема, Олимпиодор, Пётр, Саламин.
Знаменательные события 13 января:
В 1992-году Республика Кипр признала независимость Украины;
В 1965 году губернатор штата Миннесота (США) Карл Ролваг и мэр Миннеаполиса Артур Нафталин подписали прокламации о провозглашении 22 января "Днем украинской независимости.
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