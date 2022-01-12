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Какой праздник 13 января: что отмечают в Украине и мире

Щедрый вечер, Маланка и Васильев вечер. Традиции и обычаи

12 января 2022, 23:00
Автор:

Денис Подставной
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В канун Старого Нового года, вечер 13 января называют Щедрый вечер. Также украинцы в этот день отмечают Маланки и Васильев вечер. В народной традиции праздники Маланки и Василия объединились в Щедрый вечер. То есть, 13 января в Украине отмечают сразу три праздника.

Какой праздник 13 января: что отмечают в Украине и мире

13 января: Щедрый вечер, Маланка и Васильев вечер

Традиции в Щедрый вечер:

С утра 13 января начинают готовить вторую обрядовую кутью — щедрую. Она отличается от богатой тем, что ее можно заправлять скоромниной. Традиционно кутью ставят в углу. Блюдам уделяется очень важная роль. Считается, что чем разнообразней пища на столе в этот день, тем щедрее будет следующий год. Блюда должны отличаться сытностью, однако, например, готовить рыбу – плохая примета, ведь из дома может "уплыть" счастье. А вот блюда из свинины готовятся обязательно, так как это животное символизирует достаток в доме.

Вечером и до полуночи щедрователи обходят дома. По давней традиции, новогодние обходы маланкаров, как и рождественских колядников, происходят после захода Солнца. Считается, что в это время властвует нечистая сила. Девушки-подростки в одиночку или вместе оббегают соседей, чтобы пощедровать. А на следующий день, когда начинает рассветать, идут сеять зерном.

Что отмечают 13 января в мире:

Национальный день без глютена и Национальный день Персика Мельба в США;

Национальный день гиперчувствительности во Франции;

•День защитников свободы в Литве;

•День Конституции в Монголии.

Именины 13 января:

Католические: Иларий, Мунго.

Православные: Вусирис, Гавдентий, Гаий, Геласий, Досифей, Ириней, Мартина, Мелания, Михаил, Нема, Олимпиодор, Пётр, Саламин.

Знаменательные события 13 января:

В 1992-году Республика Кипр признала независимость Украины;

В 1965 году губернатор штата Миннесота (США) Карл Ролваг и мэр Миннеаполиса Артур Нафталин подписали прокламации о провозглашении 22 января "Днем украинской независимости.

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