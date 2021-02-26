Какой погодой февраль напоследок порадует украинцев - прогноз

Февраль в Украине завершится похолоданием и сильным ветром. Такой прогноз погоды на выходные 27 и 28 февраля озвучила синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале.

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Так, холодный атмосферный фронт, который сейчас находится над Польшей и Германией, придет в Украину уже ближайшей ночью. Поэтому в субботу и воскресенье вероятны осадки — дождь и местами мокрый снег. Однако синоптик отметила, что осадки будут периодическими и преимущественно небольшими.

Также сообщается, что температура воздуха днем с 10-16 градусов тепла изменится на значительно нижние показатели. По прогнозу, в эти выходные в большинстве областей Украины предусматривается от 2 до 7 градусов тепла. Немного теплее будет завтра на юге и местами на западе страны — там до 6-9 градусов с отметкой "плюс".

Кроме похолодания ожидается некомфортный северо-западный ветер, порывы которого в выходные дни могут достигать штормовых.

Кроме того, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины сделали предупреждение о подъеме уровня воды. Так, в связи с оттепелью и осадками 27-28 февраля на реках бассейнов Прута и Серета ожидается продолжение формирования волны тало-дождевого паводка с подъемами уровней воды на 0,2-0,7 м. Но негативных последствий не ожидается.

Напомним, сегодня, 26 февраля, православные христиане почитают память преподобного Мартиниана Кесарийского (Палестинского). Он является покровителем семьи и спасителем от греховной страсти.

Приметы на 26 февраля:

— Если днем мороз и сухо, то лето будет жарким.

— Снег еще не растаял, ждите холодов после первого марта.

— Снег начал подтаивать, тогда весна будет теплой.

— Хорошо видно солнце — к ясным дням, но длительным заморозкам.

Ранее сообщалось, что в Украину вернутся снег и морозы. Так, синоптики озвучили прогноз погоды: ветер будет иметь сменные направления, а его скорость может достичь 3-8 метров в секунду.

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