Какой погодой февраль напоследок порадует украинцев - прогноз

Язык
Coinspot 26.02.2021
BTC/USD
46803.98
ETH/USD
1482.37
LTC/USD
173.06
НБУ 26.02.2021
USD/UAH
28.05
EUR/UAH
34.05
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Таисия Ерохина
Февраль в Украине завершится похолоданием и сильным ветром. Такой прогноз погоды на выходные 27 и 28 февраля озвучила синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале.
Фото из открытых источников
Так, холодный атмосферный фронт, который сейчас находится над Польшей и Германией, придет в Украину уже ближайшей ночью. Поэтому в субботу и воскресенье вероятны осадки — дождь и местами мокрый снег. Однако синоптик отметила, что осадки будут периодическими и преимущественно небольшими.
Также сообщается, что температура воздуха днем с 10-16 градусов тепла изменится на значительно нижние показатели. По прогнозу, в эти выходные в большинстве областей Украины предусматривается от 2 до 7 градусов тепла. Немного теплее будет завтра на юге и местами на западе страны — там до 6-9 градусов с отметкой "плюс".
Кроме похолодания ожидается некомфортный северо-западный ветер, порывы которого в выходные дни могут достигать штормовых.
Кроме того, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины сделали предупреждение о подъеме уровня воды. Так, в связи с оттепелью и осадками 27-28 февраля на реках бассейнов Прута и Серета ожидается продолжение формирования волны тало-дождевого паводка с подъемами уровней воды на 0,2-0,7 м. Но негативных последствий не ожидается.
Напомним, сегодня, 26 февраля, православные христиане почитают память преподобного Мартиниана Кесарийского (Палестинского). Он является покровителем семьи и спасителем от греховной страсти.
Приметы на 26 февраля:
— Если днем мороз и сухо, то лето будет жарким.
— Снег еще не растаял, ждите холодов после первого марта.
— Снег начал подтаивать, тогда весна будет теплой.
— Хорошо видно солнце — к ясным дням, но длительным заморозкам.
Ранее сообщалось, что в Украину вернутся снег и морозы. Так, синоптики озвучили прогноз погоды: ветер будет иметь сменные направления, а его скорость может достичь 3-8 метров в секунду.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости
Лёлик
сегодня, 14:41
Я уже надеялся, что за тепло платить не надо будет https://kosatka.media/uk/category/gaz/news/vitrenko-dopuskaet-obedinenie-v-odnu-platezhku-stoimosti-gaza-i-ego-raspredeleniya