Какой церковный праздник 3 мая: важный день для верующих, в который просят перед Киево-Печерской иконой

3 мая 2025 верующие отмечают важную дату православного календаря. День памяти преподобного Феодосия Печерского, одного из основателей монашества на Руси. Этот день также посвящен почитанию Киево-Печерской иконы Успения Пресвятой Богородицы, одной из древнейших святынь украинского христианства.

Какой церковный праздник 3 мая

Какой церковный праздник 3 мая по новому стилю

3 мая (16 мая по старому стилю) отмечают день памяти преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского и иконы Божией Матери Успения Киево-Печерска.

Преподобный Феодосий жил в XI веке, родился в городе Васильков близ Киева. В 24 года он тайно покинул дом и поступил в Киево-Печерский монастырь. Его подвижничество, смирение и тяжелый труд быстро получили уважение среди братии.

В 1057 году он стал настоятелем обители и ввел Студийский устав – суровый монастырский порядок, ставший образцом для многих монашеских общин Руси. При его правлении Киево-Печерская лавра превратилась в духовный и образовательный центр страны.

Феодосий скончался 3 мая 1074 года, в возрасте менее 40 лет. Его мощи были перенесены в Успенский собор. К нему приходили за духовным советом даже киевские князья. Преподобный Феодосий был канонизирован в 1108 году. Он стал вторым святым после князей Бориса и Глеба.

Киево-Печерская икона Успения Пресвятой Богородицы, которую вспоминают сегодня

В этот день также вспоминается Киево-Печерская икона Успения Пресвятой Богородицы. По легенде, ее передала сама Богородица строителям в Константинополе, после чего святыня попала в руки Антония и Феодосия Печерских.

На протяжении веков икона находилась над Царскими вратами Успенского собора Киево-Печерской лавры. Она считалась чудотворной: к ней обращались во время войн и бедствий, в том числе во время осады Чигирина в 1677 году. Однако в 1944 году во время Второй мировой войны святыню вывезли в Восточную Пруссию. По свидетельству очевидцев, икона сгорела под Кенигсбергом в 1945 году. Сегодня ее копия хранится в Крестовоздвиженском храме Киево-Печерской Лавры.

Молитвы и покровительство 3 мая

3 мая верующие обращаются к преподобному Феодосию с просьбами об исцелении, о духовной поддержке в трудностях и благословении на добрые дела. Считается, что он покровитель монахов и всех ищущих праведного пути. Перед иконой Успения Пресвятой Богородицы просят защиты, мира в сердце и правильного решения в сложных ситуациях.

Традиции, народные приметы и запреты 3 мая

В народе 3 мая известен как праздник Марфы Рассадницы. Этот день считается благоприятным для высадки капусты: по приметам, урожай будет двойным. Если утром выпала роса, это означало хорошую погоду, а пышное цветение черемухи предвещало засушливое лето.

Также верят, что именно 3 мая коровы дают вкуснейшее молоко. Отсюда и еще одно народное название праздника – Марфа Молочная. В этот день хозяйки готовят зеленый борщ с молодой крапивой, которая якобы обладает целебными свойствами. Кроме того, дома обязательно нужно отведать свежего молока.

Что нельзя делать 3 мая

Как и большинство духовных дней, 3 мая имеет свои ограничения. Нельзя ссориться, особенно супругам, иначе круглогодично будут конфликты. Не следует отказывать в помощи нуждающимся. Также табу в этот день к злословию, зависти и лени.

Именины 3 мая

День ангела сегодня отмечают Петр и Тимофей. А по старому стилю именины у Александра, Гавриила, Григория и Вячеслава.

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