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Какой будет погода в Украине 22 и 23 мая - прогноз Укргидрометцентра

Некоторые области страны зальет дождями в выходные дни

сегодня, 08:41
Автор:

Мокрик Анастасия

В эти выходные погода порадует всех, кто собрался на пикник или провести время на улице. Однако в некоторых областях  солнечная погода будет чередоваться с осадками в виде дождя. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентр.

Какой будет погода в Украине 22 и 23 мая - прогноз Укргидрометцентра

Прогноз погоды на 22 и 23 мая - фото: из открытых источников

Синоптики обещают в северной, южной и восточной частях страны 22 мая будет солнечно и без осадков. А вот на западе  ожидаются дожди с грозами. Что касается температуры воздуха, то в северных областях она будет от 21 до 23 градусов выше 0, а ночью — от +7 до +9 градусов. В южной части Украины температура воздуха будет колебаться от +23 до +25, ночью — +9.. +11 градусов. На востоке также будет +23.. +25 градусов, ночью от 11 до 13 выше 0. А в западных областях +20.. +23 градуса и на протяжении дня дожди и грозы, ночью температура снизится до +10.

Какой будет погода в Украине 22 и 23 мая - прогноз Укргидрометцентра - фото 2

В воскресенье, 23 мая, без осадков останутся только южная и восточная части страны. На западе и севере пройдут дожди. Метеорологи отмечают, что температура воздуха в северных областях будет от 20 до 22 градусов выше 0, ночью — +11.. +13. На юге ожидается от +25 до +27, а ночью — до +14 градусов. На западе в течение дня будет от +16 до +18 градусов, а ночью — от +7 до +9 градусов. В восточной части страны температура воздуха будет от +25 до +27, а ночью опустится до +14 градусов.

Какой будет погода в Украине 22 и 23 мая - прогноз Укргидрометцентра - фото 3

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, сколько всего в июне 2021 года людей ожидает выходных и праздничных дней, чтобы можно было заранее планировать свой уик-энд. Также издание информировало о гороскопе на 22 мая для каждого знака Зодиака.


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Источник: https://meteo.gov.ua/ua/33345/forecast/ukraine/all/1
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