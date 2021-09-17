Какова стоимость спасения человечества

В ООН подсчитали, что человечество недосчиталось более 100 триллионов долларов на предотвращение катастрофы. Аналитики объединения Force for Good в своем докладе заявили, что глобальная пандемия коронавируса вызвала ряд каскадных, социальных, экономических и политических потрясений за последние 18 месяцев, которые обнаружили хрупкость и взаимосвязанность мира на нескольких уровнях и как система.

ООН, фото с открытых источников

В общем, необходимо 200-220 трлн долларов США, если переходное финансирование добавляется к полной стоимости на период до 2050, дополнительные 80 трлн необходимых для изменения климата, борьбы с неравенством и нищетой.

Пандемия сосредоточила внимание на нашей глобальной взаимозависимости и взаимосвязи, усиливает срочность достижения устойчивой программы Организации Объединенных Наций Цели развития (чур) и, что важно, — это красная черта между углеродным прошлым и чище расширения возможностей будущего, демонстрируя, что нет границ, чтобы остановить важные проблемы, касающиеся всех.

В этот сложный период правительства стали стимулами и ведущими институтами в сфере финансов. Промышленность столкнулась с проблемами решения не только краткосрочных дислокаций из кризиса, но также набирает темпы финансирования средне- и долгосрочных глобальных экологических и проблемы инклюзии, взятие на себя триллионов долларов обязательств и мобилизация финансирования климата изменения и в беспрецедентном масштабе. Однако проблема финансирования и переход к высшему устойчивого будущего остается даже больше, чем раньше представлялось, указывая на насущную необходимость более целостного подхода.





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