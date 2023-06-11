Каков сейчас уровень воды в Каховском водохранилище, - Укргидроэнерго

Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на "Укргидроэнерго".



Уровень воды в Каховском водохранилище падает. Фото Укргидроэнерго

После взрыва россиянами Каховской дамбы 6 июня уровень воды в Каховском водохранилище ежедневно падает. В районе Никополя он составляет 9,35 метра. С момента теракта вода там упала более чем на 7 метров.

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В то же время, в районе Херсона уровень воды в Днепре снизился на 0,54 метра, и составляет 4,18 метра:

"Средний показатель отлива составляет 4-5 сантиметров в час. Это связано с уменьшением напора (давления) водохранилища. Однако ситуация тяжело прогнозируема и нуждается в дальнейшем контроле", — отмечают в "Укргидроэнерго".

Как сообщают специалисты, на участках Днепра, из которых вода попадает в Северо-Крымский канал, после подрыва ГЭС наблюдаются следы обмеления.

Вместе с тем эксперты делают все возможное, чтобы сбалансировать энергосистему и работают над тем, чтобы у людей была вода.

Напомним, "Комментарии" писали, — Последствия подрыва ГЭС: вблизи Одессы наблюдается опреснение моря , а в Херсонской области вода стала опасной Из-за подрыва Каховской ГЭС Украина столкнулась с немалым количеством глобальных экологических проблем. Да, возле Одессы зафиксировали опреснение моря. Специалисты отобрали пробы морской воды в трех местах Одессы: в Новой Дофиновке (причал 243), на пляже Ланжерон и на 16-й станции Большого фонтана. Таким образом, воду проверили на наличие взвешенных веществ, железа и уровень солености. Результаты лабораторного исследования показали превышение. В то же время, в Херсонской области с 10 июня запретили купание в водоемах, отлов и продажу рыбы. Все из-за высокой концентрации вредных веществ в воде.